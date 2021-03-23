«Хороший парень! Душевный и любящий»: Асмус показала нового избранника

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в октябре прошлого года. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус неожиданно рассмешила подписчиков своего Инстаграма. 32-летняя актриса поделилась архивным кадром, сделанным осенью во время съемок шоу «Золото Геленджика» на набережной курортного города. Звезда фильма «Текст» решила пошутить на тему своего развода с шоуменом Гариком Харламовым и объявила:

- Кристина Асмус выложила фото с новым избранником!

Пикантность ситуации заключается в том, что на снимке актриса позирует… с маленькой мартышкой. Кристина была так очарована забавной обезьянкой, что не удержалась и назвала ее своей новой любовью.

Предвидя возможные реплики критиков, Асмус добавила целый набор провокационных хэштегов: «Шок-контент», «Ты с ним спала», «Харламов красивее», «А вы смотритесь», «Скинь его инсту», «Гарик уже не тот», «Лучше б к гею ушла», «А как дворец внутри», «Бедное животное», «Блондинка с шоколандым» и другие.

Кристина опубликовала кадр, на котором она позирует с маленькой обезьянкой, и объявила: "Кристина Асмус выложила фото с новым избранником!". Фото: Инстаграм.

Поклонники по достоинству оценили юмор Кристины: «Хороший парень! Сразу видно, душевный и любящий», «Отличный выбор», «Мужичок с ноготок», «Оба на стиле», «Красота и юмор спасут мир», - пишут фолловеры в комментариях.

Несмотря на то, что они с Гариком расстались не с самыми теплыми чувствами, и Харламов, и Асмус время от времени отпускают на публике шутки по поводу своего развода. Ранее Кристина сообщила, что бывший муж очень обижен на нее. Отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграме, Асмус рассказала об отношениях с экс-супругом после разрыва: «Все сложно... Он очень обижен на меня», - написала она, добавив, что ушла от Гарика еще полтора года назад.

О разводе пара объявила в Инстаграме в июне 2020 года, а в октябре суд официально развел их. Супруги долго тянули с расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. И даже когда супруги разъехались, Гарик арендовал дом по соседству со своим особняком, который он оставил Кристине и Насте.

После развода Кристина так и не нашла мужчину своей мечты (обезьянка, разумеется, не в счет). По крайней мере, актриса продолжает появляться на светских мероприятиях одна, а в Инстаграме публикует только снимки с дочкой, с коллегами по театру или с бывшим мужем. Несмотря на все разногласия, они с Гариком совместно воспитывают Настю и стараются, чтобы негативные стороны развода как можно меньше сказывались на девочке. В январе Асмус и Харламов устроили для дочки красивый день рождения и позировали вместе на семейных фото, как ни в чем не бывало.

Сейчас Харламов – завидный холостяк: по данным Forbes, за минувший год резидент Comedy Club заработал 2,9 миллиона долларов. Неудивительно, что ему то и дело приписывают романы со знаменитыми красавицами. Ходили слухи, что шоумен встречался с телеведущей Яной Кошкиной. Потом поговаривали, что артист был увлечен своей партнершей по фильму «Гусар» Катериной Ковальчук. Однако Гарик не спешит показывать миру свою новую избранницу и держит личную жизнь в тайне.