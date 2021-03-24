Британия увеличивает ядерный арсенал: Грозит ли миру новая гонка вооружений

Правительство Бориса Джонсона заявило о намерении увеличить количество ядерных боеголовок Фото: Shutterstock

На прошлой неделе Великобритания заставила о себе говорить весь мир: консервативное правительство Бориса Джонсона заявило о намерении увеличить количество ядерных боеголовок, используемых в ракетах Trident II на британских субмаринах, примерно на 40 процентов - с нынешних 180 до 260.

«Обновить ядерные средства сдерживания» британцев, поясняется в опубликованных минобороны страны документах, заставляет увеличивающееся число «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств. Гадать, что это за государства, не приходится: в недавнем докладе того же минобороны Великобритании Россия называется главной угрозой европейской безопасности.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS

Интересны появившиеся разночтения в мотивах принятого решения. В воскресенье глава военного ведомства королевства Бен Уоллес пояснил в интервью ВВС, что оно связано с укреплением ПРО в России. То есть, неискушенный человек может подумать, что больше ракет Лондону надо, чтобы они гарантированно долетели до Москвы. Но во вторник после заседания глав МИД стран НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг дал свою версию:

- Мы наблюдаем, как Россия и Китай модернизируют свои ядерные арсеналы. Их возросшими возможностями и вызвана новая оборонная политика Великобритании.

То есть, опять же на обывательский взгляд, больше ракет Лондону надо для того, чтобы сбивать вражеские ракеты из Москвы и Пекина. Ведь совсем другой акцент получается!

Военные аналитики под разными углами исследуют заявленные ядерные планы Великобритании. Кто-то сомневается, что она сможет найти средства для их реализации, ведь обновление и наращивание ядерного потенциала оценивается в 43 млрд долларов. Кто-то обращает внимание, что у британцев очень большие проблемы с носителями, которые вряд ли возможно решить в обозримом будущем. Но все отмечают очевидное: выйдя из ЕС, Лондон пытается заявить о своих глобальных амбициях, в том числе в Азии. А как тут без ядерных козырей?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интересно, что еще десять лет назад правительство Ее Величества собиралось сокращать, в целях экономии, свои ядерные боеголовки. Очевидно, что с тех пор многое в мире поменялось. При президенте Трампе, как мы помним, США отказывались продлевать единственное остававшееся соглашение о контроле над стратегическими ядерными вооружениями СНВ-3 без того, чтобы не привлечь к нему Китай. На наше возражение, что тогда надо учитывать и ядерные арсеналы Франции и Британии, американцы не реагировали.

Байден, въехав в Белый дом, очень скоро пошел на продление СНВ-3 без каких-либо дополнительных условий. И тем самым породил некие надежды, что он, как опытный в международных делах политик, будет придерживаться более реалистичного, чем Трамп, курса в разоруженческих делах. Надежды быстро развеялись. Нынешний шаг Лондона, который трудно представить без предварительного согласования со старшим партнером в Вашингтоне, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, одним из трех депозитариев которого является и Великобритания. Тогда в чем смысл ее ядерного демарша? Вряд ли кто-то всерьез полагает, что может возникнуть «локальная» ядерная войнушка между Москвой и Лондоном, а если и допустить немыслимое, то исход конфликта очевиден.

США при Байдене потому и пошли на продление СНВ-3, что признают существующий ядерный паритет с Россией. Но их явно не устраивает, что у нее проявились такие стратегические вооружения, которых пока нет у американцев. При этом Москва постоянно заявляет, что не даст втянуть себя в новую гонку вооружений. А если попробовать?

Объявленное, впервые за многие годы, увеличение ядерного арсенала основного союзника США, и не только по НАТО, вполне может быть своеобразным «пробным шаром», чтобы прощупать нашу реакцию: поведутся русские или нет? При этом американцы - в стороне и как бы вовсе не при чем. Суверенный союзник пожелал подкачать свои ядерные мускулы, что в этом предосудительного? Посмотрим, как вы ответите на это, и сделаем выводы.

Вряд ли Москву напугают потуги Лондона вернуть себе статус «глобальной Британии», увеличив свой арсенал на 80 ядерных боеголовок. Для провоцирования новой гонки вооружений этого явно не хватает. Поэтому параллельно правительство Джонсона заявило о намерении рассказать западным союзникам все правду об истинных угрозах, исходящих от «путинской России». Может, и Франция, у которой пока ядерного оружия больше, чем у Британии, что надумает? Вот тогда бы Москва призадумалась.

Генсек альянса Столтенберг на заседании министров иностранных дел НАТО порадовал еще и такими словами: «цель НАТО - мир без ядерного оружия… Однако пока в мире есть ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом». Это как если бы волк поделился сокровенным: я бы давно уже стал вегетарианцем, по пока по лесу бегают зайцы… Британцы уж точно не дадут ему перейти на постненькое.