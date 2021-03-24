Похудевший на 115 кило Максим Фадеев показал свою новую фигуру

Максим Фадеев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Фадеев в очередной раз похвастался результатами похудения. Продюсер, неустанно работающий над своим телом, опубликовал в Инстаграме новую фотографию. На снимке с трудом можно узнать мужчину, который некогда весил больше 200 килограммов. За последние месяцы Фадеев сбросил 115 килограммов и совершенно преобразился. Судя по всему, останавливаться на достигнутом 52-летний Максим не собирается и будет худеть и дальше.

- Всем мир! Часто вижу, как ругают Россию. Говорят, что она такая-сякая. Я хочу вам сказать, прожив 16 лет за границей в разных странах Европы, Россия самая прекрасная и любимая. Я так люблю Россию со всеми ее минусами и плюсами. За все! - написал Фадеев.

Продюсер похудел на 115 килограммов. На новом фото он выглядит неузнаваемо. Фото: Инстаграм.

Поклонники в комментариях обсуждают, насколько изменился продюсер. «Максим, вы скоро испаритесь», «Великолепно выглядите», «Спасибо вам за добрые слова о нашей родине», - пишут фолловеры.

Подписчики давно просят продюсера рассказать, в чем суть его диеты. Но Фадеев не торопиться делиться секретами. Он говорит, что следует исключительно внутреннему голосу и просто научился слушать свой организм. Продюсер старается есть только те продукты, которые кажутся ему правильными. Максим упоминает, что сейчас он тестирует некую систему, о которой пока никому не рассказывает.

Раньше музыкант весил больше 200 килограммов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вопреки мнению многих подписчиков, считающих, что он сидит на одних овощах, продюсер, похоже, питается вполне полноценно. Недавно, например, поделился в Инстаграме фотографией собственноручно приготовленного тартара: солидный кусок говяжьего фарша, сырое яйцо и листья рукколы.

- Сделал говяжий тартар! Первый раз! Конечно подача не ресторанная, но вкусно очень получилось. Признаться, я делаю подобные блюда раз в месяц, так как не очень люблю такое, но надо для здоровья один раз в месяц подобное кушать, - написал Фадеев.

Некоторые эксперты, впрочем, уверены, что одной только диетой дело не ограничилось: мол, продюсер наверняка сделал липосакцию. Однако никаких доказательств этому нет.

Вопреки подозрениям подписчиков, продюсер не сидит на одних овощах. Недавно, например, приготовил себе тартар из говядины. Фото: Инстаграм.

Продюсер уже много лет живет на Бали, бывая в России только наездами. Еще в начале нулевых Фадеев купил на индонезийском острове роскошное поместье. Именно в нем он спасался в прошлом году во время пандемии, когда во всем мире объявили жесткий локдаун. Максим признается, что содержание особняка с бассейнами и гостевыми домами обходится ему недешево: на все уходит примерно 4,5 миллиона рублей в месяц. И это не единственная зарубежная недвижимость музыканта.

- В Европе у меня тоже есть дома в разных местах, но тут, на Бали, - место силы. Я здесь написал много музыки, которая стала заметной, - делился продюсер.

Живя в балийском доме, Фадеев контролирует процесс приготовления пищи от и до. Максим нанял личного повара, который готовит для него.

- У меня здесь свой ресторан и личный мишленовский повар. Зачем мне куда-то выезжать? Рыбаки привозят мне свежую рыбу, осьминогов. Здесь я устроил все так, что у меня все есть. Вплоть до того, что хамам построил — единственный в Индонезии. Все растения я вырастил сам. Каждое дерево, - рассказывал продюсер.