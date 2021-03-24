«Оставила дня на три»: девочка-маугли из Талдома ела корм для кошек

Голодная девочка, брошенная мамой, ела кошачий корм. Фото: СОЦСЕТИ

Пустые бутылки, горы мусора, окурки, плотным слоем лежащие на кухонном столе и подоконнике, полное отсутствие еды и страшнейшая антисанитария: в таких нечеловеческих условиях жила четырехлетняя Кристина (имя ребёнка изменено прим. ред.). Напомним, абсолютно голую девочку, ползающую на четвереньках в кучах мусора, днем во вторник, 23 марта, нашли полицейские.

В дом на окраине города Талдома Московской области их привел странный 65-летний мужчина. Увидев полицейских на улице, он стал убегать. От полиции он попытался скрыться в доме, где позже и нашли истощенною девочку. Как выяснилось, как минимум трое суток он жил в доме с ребёнком, которому он, по сути – посторонний человек. По словам мужчины, присмотреть за девочкой его попросила ее мама. Сам он – крестный отец женщины.

- Я смотрел за девочкой вместе с ее бабушкой, - заявил полицейским мужчина.

Бабушка девочки действительно чуть позже появилась в доме. Правда, от полиции свое родство с малышкой она почему-то скрывала. Рассказывать про свою дочь, мать девочки, тоже наотрез отказалась.

Дожидаться мамашу, естественно, никто не стал. Кристину сразу же доставили в детскую больницу. Малышку журналисты прозвали ребенком-маугли. Крохе действительно приходилось выживать в абсолютно диких условиях.

- Девочка ела из мисок кошек, которые жили в этом доме. Корм для животных был практически единственной едой, которая была в доме, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Сейчас жизни девочки ничто не угрожает. По словам медиков, ребёнок отстает в развитии от своих сверстников. Девочка плохо разговаривает, не знает цвета и боится воды. Скорее всего, гигиенические процедуры ребенку просто незнакомы.

МАМА БЫЛА У ДРУЗЕЙ СО СТАРШЕЙ ДОЧКОЙ

Спустя сутки маму малышки задержали. Ей оказалась 34-летняя Алприка Райнэ.

Мама девочки, Алприка Райнэ родом из Латвии. Фото: СОЦСЕТИ

- Женщина находилась у друзей вместе со старшей 12-летней дочкой, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

Старшую девочку тоже увезли в больницу. Сама Алприке крайне удивилась таким событиям.

- Оставила младшую на три-четыре дня. Что тут такого, - заявила на допросе женщина.

Против мамаши возбуждении уголовное дело по статье «Неисполнение родительских обязанностей». Но, скорее всего, женщине светит гораздо более тяжкая статья.

- По факту истязания несовершеннолетнего ведется доследственная проверка, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Про саму мамашу пока известно немного. Алприка Райнэ родом из Латвии. У женщины гражданство России и прописка в Новой Москве. Известно, что в Талдом вместе с двумя дочками она переехала в 2019-м году. Официально женщина нигде не работала и, по словам соседей, вела асоциальный образ жизни.

- Пьющая дама. А еще она была помешана на бездомных кошках и собаках. Видела ее с упаковками корма на улице, она всех подкармливала. Старшая девочка ходила в школу. О том что есть младшая, мы даже не знали. Ни разу за два года не видела ее с младшей дочкой, - такие показания полиции дала соседка семьи.

Судя по странице Алприки в социальных сетях, женщина явно не стыдилась мусора в своем доме. Почти на всех снимках она позирует в нарядах на фоне пустых коробок и прочего хлама.