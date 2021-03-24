Путину доложили о возвращении русских на земли, откуда пошла Россия

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Второй год мы наблюдаем осторожную тенденцию миграционного прироста, - начал в среду, 24 марта, свой доклад президенту глава Новгородской области Андрей Никитин. - В 2019 году это плюс 600 человек, в 2020-м – две тысячи. И для нас это важно.

- А из каких регионов тенденция? - спросил президент, имея ввиду - как она складывается, благодаря чему идёт «миграционный прирост»?

- Это север (российский. - А.Г.), это центральные регионы, это русское население, наши сограждане-соотечественники из стран ближнего зарубежья. Кстати, очень много медиков к нам приехало из южных стран, наших бывших социалистических республик, что очень приятно.

- Не дожидаясь следующего вопроса - чем привлекает переселенцев Новгородщина, глава региона пояснил:

- Новгород – четвёртый в рейтинге благоустройства городов в своей группе в стране. По дорогам, благодаря вашей (Никитин обратился к президенту. - А.Г.) поддержке мы на 193 процента выполнили план. Я, вы знаете, занимаюсь очень много темой молодых профессионалов WorldSkills (Международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий. - А.Г.) Это давняя моя история. В этом году мы 14-е, у нас учатся дети из 24 регионов. И конкурс в отдельные колледжи доходит до 12 человек на место.

Второй была тема - чисто медицинская...

- Огромное спасибо за федеральную поддержку медиков, - поблагодарил президента губернатор. - Дополнительно мы 500 миллионов с небольшим ещё своих потратили на санитарок, на кастелянш, на тех, кто тоже работает в «красной зоне», посчитали это важным. Как следствие, у нас прирост смертности – один из самых низких в стране.

- Отток медиков прекратился, да?

- Да, - ответил президенту докладчик, - это очень важно. (Кстати, супруга Никитина - Майя, переехала из Москвы вслед за мужем в Новгород, работает здесь в Онкологическом центре, готовит диссертацию. - А.Г.)

- Спасибо, Владимир Владимирович, - продолжал Никитин. - Вы эту задачу ставите. Мы, несмотря на все финансовые сложности, сделали региональную программу: даём квартиры врачам остродефицитных специальностей, в том числе и тем, кто приезжает по программе переселения соотечественников из-за рубежа. Стабилизировалась у нас ситуация, и, надеюсь, она будет расти. (То есть, улучшатся. - А.Г.)

После этого перешли к следующему поручению президента - по Новгородской технической школе.

- Она строится, здесь проблем никаких нет, - рассказал Никитин. - Но я об этом говорил, и вы на это обращали внимание, что важно же не здание построить, важно кто там и чем будет заниматься. На сегодня пока в приспособленных помещениях первые лаборатории уже стали добиваться серьёзных результатов с серьёзными партнёрами по оборонным и гражданским разработкам.

- Цифровой биодизайн – это что такое? - спросил Путин, перекладывая на столе загадочные схемы, которые принёс с собой Никитин. (Кстати, перед тем, как занять губернаторский пост, он руководил Агентством стратегических инициатив - АСИ, созданном по инициативе Путина. - А.Г.)

- Цифровой биодизайн – это, в том числе, например, цифровые модели болезней, - пояснил Никитин. - Это в «цифре» описание того, как протекает болезнь. Это нужно для того, чтобы смоделировать возможные варианты лечения, возможные варианты терапии. Это очень, как говорят медики, перспективное направление. Оно связано с тем, что делают у нас сейчас по интеллектуальным системам.

Мне однажды довелось три дня провести в Новгородской области, почти все время - рядом с губернатором. Были мы и в учебных заведениях, где не только учатся, но и преподают совсем молодые, но уже «продвинутые» педагоги.

- Руководители лабораторий у нас - это ребята 20, 22, 24 лет, - рассказывал Никитин президенту. - То есть мы, поскольку строим с нуля, решили не искать убелённых сединами профессоров, а дать шанс молодым талантам, тем, кто хочет себя проявить.

КСТАТИ

О Новгородском Кремле и не только

Никитин сам напомнил Путину о его давней идее, которая родилась, когда он приезжал в Новгородскую область на археологические раскопки - а было это несколько раз.

- Вы давали поручение уже довольно-таки давно, ещё когда встречались с археологами на Троицком раскопе, что там должно было быть фондохранилище. Долгие годы это ходило по каким-то бюрократическим кабинетам, но спасибо Михаилу Владимировичу Мишустину, спасибо правительству, называется это «Национальный историко-археологический центр имени академика Янина», он проектируется и строится. Помимо этого очень большая работа была проведена по обследованию всех «болевых точек» Новгородского кремля, других объектов. По всем есть планы, есть финансирование, ведутся проектные работы.

- Очень важное направление, - оценил Путин, - здесь находятся истоки нашей российской государственности, поэтому, без всяких сомнений, этому нужно уделить должное внимание. Это совершенно очевидно. За это спасибо большое.

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