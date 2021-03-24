Учителя из 70 субъектов России воспользовались платформой БанкИнноваций.рф

23 марта в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Генеральный директор СП «Содружество» Наталья Мишина представила результаты работы созданного в 2020 году информационного модуля БанкИнноваций.рф, объединившего лучшие практики в сфере сохранения, укрепления и развития русского языка и культуры. Банком инноваций уже воспользовались свыше 1500 работников системы общего образования из 70 субъектов страны, оставив более 100 благодарных отзывов.

Учитель русского языка и литературы Джиоева Лейла Омаровна так отозвалась о результатах проекта: «На сегодняшний день - это единственный проект, в котором размещено такое количество полезных ресурсов и курсов наиболее перспективных российских и зарубежных инноваций и разработок. Отрадно отметить, что каждый пользователь платформы имеет бесплатный доступ ко всем материалам!»

Банк инноваций разработан ООО СП «Содружество» по заказу Министерства просвещения Российской Федерации. Ресурс выступает навигатором с открытым доступом к разработкам уроков, интерактивным инструментам для занятий, онлайн-курсам, лекциям и др. Кроме того, педагоги могут внести предложения по добавлению практики в банк, заполнив специальную форму. К созданию проекта были привлечены ведущие филологи-русисты, авторитетные работники системы общего образования.

Ректор «Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – "Педагог 13.Ру"» отметила, что уникальность разработанного банка инноваций, программы повышения квалификации по его использованию и учебно-методического комплекса заключается в его неисчерпаемом потенциале, высокой степени вариативности под потребности каждого участника, доступности и продуктивности представленных ресурсов.

В качестве одной из лучших практик, педагоги из России и Финляндии представили финский опыт развития метапредметности в образовании.

- В Финляндии реализуется феномено-ориентированный подход. Формирование метапредметных компетенций и полезных для жизни навыков – важная часть работы системы образования» – поделился директор финского образовательно-культурного центра Finno-Ugric Point Эдуард Хакимов.

Отличительной чертой банка инноваций является его интерактивность и возможность обратной связи по размещенным на портале инновациям и материалам, а также внесения предложений по наполнению и развитию банка инноваций.

Разработанный ресурс способствует реализации основных задач по формированию образовательного пространства Российской Федерации в вопросах сохранения, укрепления и развития русского языка и культуры через активную инновационно-направленную работу с педагогами и школьниками.