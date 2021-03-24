Катастрофа Трусовой, рекорд Щербаковой, шикарный триксель Туктамышевой: фигурное катание вернулось в мир

Российская фигуристка Анна Щербакова Фото: REUTERS

Первый за два года чемпионат мира по фигурному катанию напомнил, что такое настоящие нервы. Трое россиянок выдали целую бурую самых разных эмоций: от обиды и сожаления за Александру Трусову до радости за Анну Щербакову.

ИМПЕРАТРИЦУ ТРИКСЕЛЬ НЕ ПОДВЕЛ

Но первым делом переживали за Туктамышеву. Попадание на чемпионат мира, несмотря на сумасшедшую конкуренцию в России – уже огромная победа для Елизаветы. Но вряд ли она согласно только на участие. В Стокгольм Елизавета наверняка приехала за медалью. И четко представляла себе, что должна делать, чтобы у нее был шанс добиться пьедестала.

Во время короткой программы Лиза была сконцентрирована и внимательна, и из-за этой сосредоточенности смотрелась, возможно, не так задорно, какой мы привыкли видеть Императрицу. Но все равно Елизавета была хороша. А главное нарисовала такой чистейший тройной аксель, что хоть вставляй его в рамку и вывешивай в музее фигурного катания. 78,86 стали Туктамышевой наградой за отличное выступление. Меньше, чем через час выяснилось, что их хватило для третьего места по итогам короткой программы.

Елизавета Туктамышева Фото: REUTERS

ТРУСОВОЙ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО РИСКОВАТЬ

К сожалению, в том числе и за счет Саши Трусовой. Как можно было завалить тройной лутц в каскаде! Прыжок, который у Александры получался почти всегда… Евгений Плющенко, увидев как его подопечная допустила ошибку там, где это можно было ожидать меньше всего, вздрогнул так, словно это было физически больно. Вердикт судей - 64,82 балла – стал вторым ударом. Всего лишь 12-е место – пропасть, со дна которого можно смотреть на лидеров.

И все это после того, как все вокруг накануне говорили насколько уверенно выглядит Саша, как он на тренировках буквально штампует прыжки со знаком качества. А теперь Трусовой нужно идти ва-банк. Терять нечего, и возможно в произвольной программе мы от Александры увидим фейерверк квадов. Хотя бы для того, чтобы доказать, что она может.

Александра Трусова Фото: REUTERS

ЯГУДИН: «ЩЕРБАКОВА - НА РАЗРЫВ АОРТЫ»!

С Анной Щербаковой все было наоборот. На тренировках она падала с простых для нее элементов. Но на официальном старте Анна опять показала свой характер и была безупречна. Двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц - тройной риттбергер… Все было выполнено безукоризненно. И 81,00 балл от судей превратились в новый личный рекорд Щербаковой. Но можно только догадываться, какие нервы бушевали за как всегда беспристрастным выражением ее лица.

«Как Татьяна Анатольевна любит говорить, на разрыв аорты! Боже мой! Спасибо тебе, Анечка. Спасибо огромное за этот божественный, проникновенный прокат», - был впечатлен Алексей Ягудин, комментировавший чемпионат на Первом канале.

Опередить россиянок могла только Рика Кихира. Японка выступала последней, и тоже выдала просто сумасшедший прокат. Казалось, именно она захватит лидерство после короткой программы. Но после совещания судья решили, что Кихира была не лучше Щербаковой.

Но это мало что значит. У Анны – 81 балл, у Кихиры – 79.08, у Тукатмышевой – 78,86. Все настолько рядом, что одна единственная помарка в произвольной программе может лишить судьбу титула.