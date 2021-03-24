Маме лучше не видеть: Пышнотелая дочь Догилевой снялась в пикантной фотосессии

Татьяна Догилева с дочкой Екатериной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дочь Татьяны Догилевой и писателя Михаила Мишина, как и мама, выбрала профессию актрисы. Пока похвастаться заметными ролями 26-летняя Екатерина не может, но верит, что в ее карьере все еще впереди. А пока девушка с увлечением предается своему хобби: она принимает участие в костюмированных фотосессиях. Больше всего Екатерине нравится перевоплощаться в героинь фэнтези. Новый пост в Инстаграме она посвятила серии известных книг о Ведьмаке.

Эффектная брюнетка предстала в образе героини-чародейки. На фото Екатерина, одетая в нижнее белье, висит на веревках. В подписи к посту Догилева-младшая отметила, что это шибари — японская техника связывания, которую обычно используют для сексуальных игр. Облегающий черный корсет подчеркнул пышную грудь девушки, оказавшуюся в выгодном ракурсе из-за необычной позы.

Екатерина снялась в фотосессии с элементами связывания. Фото: Инстаграм.

Актерское образование Екатерина получила в США, где она закончила Американскую академию драматического искусства. Несколько лет назад девушка вернулась в Россию. Сейчас она пробует себя еще в одной профессии: Екатерина - режиссер закадрового дубляжа. Догилева-младшая работала над озвучкой популярных игр Cyberpunk 2077, League of Legends, Ghost of Tsushima.

Несколько лет назад Татьяна Догилева рассказала, что ее дочь опасно больна. Катя боролась с пищевыми расстройствами — сначала с анорексией, потом с булимией. Девушка так сильно переживала из-за лишнего веса, что совсем перестала есть. Актриса выхаживала дочку и практически спасла ее от смерти.

- Один раз я ничего не ела в течение 10 дней. В общей сложности скинула около 25 килограммов. Поняла, что дошла до критической точки, когда начались реальные проблемы, - рассказывала Екатерина. - Есть больше не могла вообще — организм отторгал любую пищу. На фоне анорексии у меня началась булимия. Вес стал возвращаться, что сводило меня с ума. Бывало, я не ела несколько дней, но вес оставался прежним.

Девушка любит перевоплощаться в героинь фэнтези. Фото: Инстаграм.

Именно после этого она решила обратиться за помощью к специалистам. Екатерина прошла курс лечения и сейчас, к счастью, все ее проблемы остались позади. Теперь девушка гордится своим телом.

- У меня в доме нет весов. Я от них избавилась, когда вышла из больницы. И стала с отвращением относиться к людям, которые оставляют злые комментарии в Интернете, не задумываясь, что их замечания могут сделать жизнь другого человека невыносимой, - призналась Катя.