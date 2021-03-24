Как Ермак оказался слишком нетолерантным для Сибири

Образ Сибири в русском сознании от Ермака - неотделим. А Сибирь к 20 веку стала совершенно неотделима от образа России

История, случившаяся летом в Адлере, где черкесские активисты снесли памятный знак в честь русских солдат основавших этом месте форт «Святого креста», на этот раз повторяется в Тобольске. Там тоже герои русской истории показались местному начальству слишком нетолерантными, «токсичными» и разрушающими единство «многонационального народа Российской Федерации».

В Тобольске со дня на день должны запустить голосование по выбору имени для нового аэропорта. Однако, случилось так, что имени человека, без которого не было бы ни русской Сибири, ни Тобольска в списке не оказалось. Речь идет — о казачьем атамане Ермаке Тимофеевиче.

Скандал стартовал в декабре прошлого года. Тогда местные власти в первый раз попытались вычеркнуть имя Ермака из списков. Но не получилось. История получила широкую огласку и Ермака добавили в предварительный лонг-лист. Однако, несколько дней назад, когда публиковался шорт-лист кандидатов, выяснилось, что русского атамана в списке нет.

То, что личность Ермака вызывает у кого-то раздражение удивительно уже само по себе.

Казалось бы, в русской истории очень немного действительно ключевых героев, имена которых неотъемлемы от самого культурного кода народа.

Ермак, в этом смысле фигура вообще уникальная.

Человек, который жил относительно недавно, всего лишь в 16 веке, и которого от эпохи имперской России Петра Великого отделяло всего 2-3 поколения, стал фигурой мифологической и поистине былинной.

Образ Сибири в русском сознании от Ермака - неотделим. А Сибирь к 20 веку стала совершенно неотделима от образа России. Не только мы так ее себе представляем. Так Россию представляет себе весь мир.

Раздражение Ермак вызывает только у одной немногочисленной, но крайне крикливой группировки – местных националистических организаций сибирских татар.

Особенно примечательна активность татарских активистов на фоне небывалой культурной экспансии Турции, которая открыто и последовательно продвигает идею Великого Турана. Амбиции турецких политиков простираются не только на территорию бывшей Османской империи, но и на огромные куски современной России. Сибирь в том числе.

Местные тобольские начальники, кажется, пребывают в «интернациональном» ступоре со времен СССР с его «новой политической общностью — народом Советского Союза». В этой общности нет никаких русских, нет никакой русской истории и нет никаких русских национальных героев.

Трусость, двоемыслие, карьеризм — только эти вещи могут объяснить (и почти всегда объясняют) совершенно непостижимое отсутствие у чиновников элементарного здравого смысла. У них так же, к сожалению, то ли отсутствует, то ли атрофировано и всякое национальное чувство.

Они гонят его от себя как что-то опасное, страшное и стыдное. Хотя, это тоже самое, что помнить о своей семье. Знать — где ты родился, чью фамилию ты носишь и где похоронены твои предки.

Все бы ничего. Люди и не с такими особенностями живут. Но, от трусости до предательства всегда буквально - один шаг.

Сегодня — готовятся предать Ермака. Завтра — предадут Россию.