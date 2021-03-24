Массовая распродажа рубля: почему российская валюта резко подешевела

Полная капитуляция и паника – так можно описать динамику рубля Фото: EAST NEWS

Два «топора» появились на биржевых экранах после резкого роста котировок американской валюты. С начала недели доллар США прибавил более 5%. Что произошло? И как долго продлится падение рубля? Пытаемся разобраться вместе с экспертами.

ПОЧЕМУ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛ ДОЛЛАР

- Ни налоговый период, ни сезонный фактор, ни огромные резервы, ни положительный торговый баланс, ни вполне комфортные для нас цены на нефть (несмотря на просадку с $70 до $60 за баррель) не помогают рублю укрепиться, - констатирует Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала bitkogan.

- Полная капитуляция и паника – так можно описать динамику рубля. Основное давление со стороны нерезидентов, предпочитающих сокращать позиции в российских акциях и облигациях, - говорит Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвест».

По мнению экспертов, слабость нашей валюты вызвана сразу несколькими причинами.

Причина 1

Возможные санкции против России

- Однозначно, дело в ожидании введения санкций. Возможно, инсайдеры начали массовую продажу рубля, зная о том, какие санкции получит РФ. Вероятнее всего, санкции будут касаться нашего долга, - предполагает Евгений Коган.

По его словам, дать точный сценарий развития событий сложно. Но вариантов несколько. Американцы могут запретить инвесторам покупать российские гособлигации или отключить наши госбанки от международной системы SWIFT. И то, и другое хоть и не смертельно, но неприятно. В этом случае рубль может упасть еще на 5 - 10% по отношению к доллару.

- Происходящее можно объяснить высокой неопределенностью санкционной повестки, - считает Дмитрий Полевой.

По его мнению, без угрозы санкций рубль был бы на 4 - 6% крепче, чем сейчас. Но это сослагательное наклонение, которое не влияет на валютный рынок.

Причина 2

Падение стоимости нефти

Еще неделю назад многие эксперты были полны оптимизма. Мол, цена на нефть растет и скоро снова достигнет $100 за баррель. Кто-то даже давал далеко идущие прогнозы насчет начала нового сырьевого суперцикла. Радость длилась недолго. Нефть резко подешевела после того, как риски третьей волны коронавируса стали реальностью. Одна за другой страны закрываются на локдаун. Поэтому в ближайшие два месяца потребление топлива будет снижаться.

В итоге цена нефти снизилась почти на 15% - до $60 за баррель. И лишь в четверг немного отпрыгнула вверх. Причина - чистая случайность. Огромный танкер сел на мель в Суэцком канале и полностью заблокировал движение по нему утром в четверг. По словам экспертов, на устранение затора потребуется не менее двух суток. И это скажется на мировых поставках сырьевых продуктов, большинство которых поставляются именно через Суэцкий канал. В очереди стоят более сотни судов с 10 млн баррелей на борту.

Причина 3

Бегство от рисков

Фондовые рынки во всем мире находятся в состоянии пузыря. Это произошло из-за масштабных программ денежной помощи своим экономикам, которые развернули многие развитые страны. Но теперь есть другая опасность. Любой серьезный негатив (например, банкротство какой-нибудь крупной компании или банка) может спровоцировать резкое сдувание пузыря.

Поэтому время от времени инвесторы пытаются сыграть на опережение и начинают продавать акции, чтобы не рисковать заработанными деньгами. И в это время повышается спрос на американскую валюту. При продаже акций на счета зачисляются доллары. А большинство самых дорогих активов торгуются именно на биржах в США.

ПРОГНОЗ

Что будет дальше?

Большинство экспертов считают, что потенциал роста у доллара пока исчерпан. По крайней мере, до тех пор, пока не появится ясности с новыми санкциями против России.

- Мы считаем, что распродажа на рынке локальная, курс нашей валюты может укрепиться до 75 рублей за доллар в ближайшие пару недель, - считают аналитики банка «Санкт-Петербург».

- До конца недели давление на рубль может оставаться значительным и мы не ждем его быстрой коррекции. Поддержка рубля, обусловленная налоговым периодом, будет постепенно снижаться. В этих условиях динамика курса рубля будет определяться ожиданиями по санкциям. С высокой вероятностью курс рубля останется вблизи 76 рублей за доллар, - считает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления банка «Открытие».

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