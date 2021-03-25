«Красотка в купальнике»: Мария Порошина помолодела на десять лет

Мария Порошина. Фото: Инстаграм.

Мария Порошина нечасто делится в Инстаграме информацией о себе. Но, отправившись в отпуск, 47-летняя актриса не удержалась и опубликовала несколько пляжных снимков. Мария сфотографировалась в купальнике, правда, показав в кадре только плечи и зону декольте. Но и этих фотографий достаточно, чтобы судить, какой посвежевшей и отдохнувшей выглядит звезда. С новой короткой стрижкой Мария словно скинула десять лет, и это не могли не отметить поклонники.

«Красотка в купальнике!», «Хорошенькая», «Отличного вам отдыха», «Удачи во всем», - пишут фолловеры в комментариях.

Актриса отдыхает на тропическом курорте. Фото: Инстаграм.

Короткую стрижку артистка сделала незадолго до Нового года. Сначала Мария покрасила волосы в темный цвет, но потом вернулась к своему любимому блонду. Порошина в прекрасной форме – в этом ей помог проект «Танцы со звездами». Выступая в нем, она похудела на шесть килограммов и с тех пор старается сохранять те же параметры.

Порошина не рассказывает, где именно она отдыхает. Но, судя по белоснежным пляжам, пальмам и темнокожим людям вокруг, Мария отправилась на остров Занзибар. Танзания – одна из немногих стран, открытых для российских туристов, и, видимо, актриса решила воспользоваться возможностью устроить себе лето в тропиках.

С новой стрижкой Мария словно помолодела на десять лет. Фото: Инстаграм.

Неизвестно, взяла ли актриса с собой на курорт детей или решила устроить полный релакс и отдохнуть в одиночестве. Порошина – мама пятерых детей: четырех дочек и одного сына. Маленькому Андрею 11 января исполнилось два года. Мария нередко делится фотографиями подросшего малыша, однако при этом никогда не показывает его лица. Не рассказывает звезда экрана и о том, кто отец мальчика. Поклонникам остается только гадать, что за загадочный мужчина появился в жизни актрисы.

Свою старшую дочь Полину Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко. Их любовь не выдержала испытаний. Супруги расстались в 90-х из-за измен Куценко.

В следующем браке с актером Ильей Древновым Порошина прожила вместе 17 лет. За это время у пары родились три дочки: 15-летняя Серафима, 10-летняя Аграфена и четырехлетняя Глафира. В январе 2019 года у них появился брат Андрей. Поначалу Мария записала отцом ребенка Илью Древнова. Однако актер через суд оспорил то, что мальчик родился от него. После того, как в СМИ пошли слухи о его предполагаемом отцовстве, Древнов решила доказать, что не имеет к этому ребенку никакого отношения, и не обязан платить на него алименты.