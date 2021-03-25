Въезд в Черногорию и Хорватию для россиян 2021: условия и меры безопасности

Для посещения Хорватии потребуется виза, ПЦР-тест с отрицательным результатом, сданный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы, и ваучер отеля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вариантов отдохнуть за границей на самом деле не так уж и мало – несмотря на пандемию и все ограничения в 2021 году. Среди пляжных курортов, открытых для россиян, - две европейских страны на Адриатическом море. Хорватия и Черногория. Рассказываем, какие требования для въезда действуют на данный момент и как обеспечивают безопасность туристов.

ХОРВАТИЯ. ПЦР-ТЕСТ И ВИЗА

- Хорватия открылась для русских туристов еще в мае 2020 года и с тех пор не закрывалась, приезжайте! - оптимистично начал свое выступление на круглом столе Ростуризма и Ассоциации национальных туристических организации в России (АНТОР) “Гармоничное восстановление международного туризма. Проблемы и пути их решения” в рамках туристической выставки MITT-2021 глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка. - Нужна виза (это может быть как хорватская виза, так и действующий открытый Шенген. - Ю.С.), ПЦР-тест с отрицательным результатом, сданный не ранее чем за 48 часов до пересечения границы, и ваучер отеля. По четвергам летают самолеты из Москвы. Безопасность, конечно, сейчас на первом месте. Мы запустили проект “Безопасное пребывание в Хорватии” (Safe stay Croatia). Совместно с Министерством здравоохранения разработаны протоколы, которые помогут обеспечить безопасность в отеле, автобусе, такси, на яхте. По QR-коду вы можете прочитать, что делается в каждой гостинице для того, чтоб туристы могли спокойно отдыхать и не задумываться о коронавирусе.

Среди требований для отелей: персонал обязан носить маски, постояльцы также должны быть в масках во всех общественных пространствах; гостиницы должна организовать онлайн-чекин, самостоятельную регистрацию или ускоренную процедуру заселения, на стойке регистрации – защитный экран; отель обязан обеспечить гостей масками и санитайзерами (бесплатно либо за деньги).

И ПОРАБОТАТЬ УДАЛЕННО

В Хорватии россиян ждут не только отдыхать – но и работать. Удаленно. Сейчас и так многие работают дома или на даче, едут в Сочи или в загородный отель. Вот хорваты и рассудили резонно: а почему бы не позвать нас поработать из Хорватии? Логика в туристическом бизнесе, как и в любом другом, прагматичная. Отпускник тратит на курорте деньги неделю-другую. Удаленщик может задержаться и на несколько месяцев, и все это время будет снимать жилье, покупать продукты, ходить в рестораны, арендовать машину...

- Мы запустили проект “Цифровые кочевники”, digital nomads. Фактически это разрешение на временное пребывание в Хорватии для всех, кто работает онлайн – неважно, на себя или на любую российскую компанию. Почему бы не прилететь со своим ноутбуком в Хорватию, на красивый остров? Продолжаете работать. Но уже в офисе с видом на маяк, солнце, море, пляж… Налоги платите в России, — рисует заманчивую картину Райко Ружичка.

Можно приехать всей семьей, с детьми. Для “цифровых кочевников”, конечно, тоже есть требования и ограничения: например, нельзя оказывать услуги гражданам Хорватии, нанимать их на работу. Нужна медстраховка на весь период пребывания (впрочем, как и туристам). Процесс оформления документов дольше, чем для обычной визы – до 20 дней, документов потребуется больше (в том числе справка об отсутствии судимости). Однако и находиться в стране удаленщики могут долго, максимум год.

ЧЕРНОГОРИЯ. ТЕСТ, АНТИТЕЛА ИЛИ ВАКЦИНА

Черногория тоже давно открыла границы для граждан РФ, еще в августе 2020 года. Госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович побывала в Москве на недавно прошедшей туристической выставке MITT. А с 25 марта власти адриатической страны изменили требования к въезжающим – впрочем, незначительно и в пользу туристов.

Госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович. Фото: пресс-служба посольства Черногории в России

Сейчас прилететь в безвизовую для россиян Черногорию можно с одним из трех документов:

- ПЦР-тест с отрицательным результатом. Анализ нужно сдать максимум за 72 часа до пересечения границы. Раньше срок был жестче, 48 часов, уточняют в Ассоциации туроператоров России.

- справка о наличии антител IgG к коронавирусу, выданная не ранее чем за 30 дней до въезда.

- сертификат о вакцинации, в том числе российским «Спутником V». Вторую часть прививки необходимо сделать минимум за 7 дней до поездки.

Проблема в том, что Россия пока не возобновила авиасообщение с Черногорией. Хотя перевозчики к этому готовятся, авиакомпании уже получили допуски на рейсы. Сейчас путешественники добираются на черногорские курорты со стыковками, в основном через Белград (с Сербией прямое авиасообщение уже есть) и Стамбул.

В Черногории не обойтись без маски – формально они обязательны не только в закрытых общественных пространствах, но и на улице. Отели и туристические апартаменты работают. С ресторанами и кафе сложнее. В Будве, Тивате, Херцег-Нови, Подгорице, Цетинье, Которе, то есть во всех популярных курортных городах, весь общепит пока под запретом. Постояльцам гостиниц еду доставляют в номера, можно также заказать доставку из ресторана. В Тивате и Будве закрыты еще и торговые центры (на остальной территории страны работают), а ночные клубы и дискотеки – по всей стране. Нет никаких ограничений на передвижения по стране на арендованном автомобиле или такси. Туристы могут посещать национальные парки, горные курорты, пляжи (расстояние между лежаками не больше 2 метров). С 21 часа до 5 утра действует комендантский час.

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