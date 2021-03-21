Черногория разрешила въезд россиянам, привитым вакциной «Спутник V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Черногория открыла границы для российских туристов. Для въезда в страну необходим отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сертификат вакцинации «Спутником V» или наличие антител к заболеванию. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщала государственный секретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович.

- Россияне быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации российским препаратом «Спутник V». Подтверждение вакцинации против коронавирусной инфекции должно быть выдано уполномоченным учреждением здравоохранения не менее, чем за одну неделю до прибытия на территорию Черногории, - отметила она в интервью РИА Новости.

Ивана Джурович отметила, что для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса, для въезда в страну нужен отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, или же положительный тест на антитела к коронавирусу. Подтверждение наличия антител должно быть выдано не позднее, чем за 30 суток до въезда в Черногорию.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российский туристы также смогут въезжать на Кипр без карантина с 1 апреля текущего 2021 года. Для этого у туристов должен быть отрицательный тест на наличие коронавируса.