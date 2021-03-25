«Съемки начинаются, Бузова остается!»: «Дом-2» вернули на экраны в новом формате

Ольга Бузова остается на новом «Доме-2» в привычных зрителю декорациях и в том же амплуа купидона и психолога в одном лице. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В начале мая у «Дома-2» день рождения – 17 лет. К этой дате проект запланировали вернуть в эфир – накануне телешоу презентуют в новом формате. Подготовка к съемкам идет полным ходом, и уже стало известно, какие сюрпризы продюсеры подготовили для поклонников.

«Звездные ведущие останутся. Больше всего вопросов по «дорогой» Ольге Бузовой – да, она продолжит вести шоу. Съемки начнутся на всем знакомой Поляне, где все готово к эфирам. Кастинги на новый сезон заканчиваются – кто хочет успеть, тому надо поспешить с заявками. Осталось несколько свободных мест, скоро и их заполнят, потому что надо начинать снимать. В апреле начнутся съемки, эфир пока запланирован на конец месяца», - рассказал kp.ru экс-сотрудник «Дома-2».

Часть команды осталась прежней – но состав ее сократился. Сплетничают, что права на показ «Дома-2» у ТНТ приобрел канал «Ю». О том, что вещание продолжится именно на «Ю» сотрудники проекта говорят уже с начала февраля. Однако на канале пока сохраняют интригу. Видимо не только нам всем еще сложно поверить в реинкарнацию «Дома-2» — надо подготовиться.

Однако приготовления к съемкам идут полным ходом. Для привлечения внимания к проекту в эфире появится и пару знакомых лиц, но главные участники – молодые новички.

«Конечно, проект остается главным шоу о любви, но люди нужны яркие, целеустремленные, у которых горят глаза и которым есть, что заявить о себе!» - вещает кастинг-менеджер «Дома-2» Надежда Ермакова.

На шоу собирают молодежь от 18 до 25 лет, которые придут не только за отношениями, но и могут чем-то удивить зрителей – трогательной судьбой или талантом. Как мы уже писали, в этот раз хотят вывести в эфир новые лица без пластики и уколов красоты, без нарощенных волос и замашек эскортниц.

Однако уже сейчас у многих складывается впечатление, что «Дом-2» останется по своей сути прежним и станет отличаться от «шоу-старичка» молодым обновленным составом и каналом вещания. Скоро увидим. Но ведь лояльная аудитория и ждет «стройку любви и отношений». Напомним, что «Дом-2» в конце 2020-го года убрали из эфира ТНТ из-за низкой рентабельности, рейтингов и формата.

Если есть желание стать узнаваемым героем телешоу и время бездельничать в эфире, то остается шанс попасть в «Дом-2». Кастинг идет по будням с 12 до 19 часов по адресу: Москва, улица Саморы Машела, дом 5. Предварительная запись по телефону +79169704946.