Гони монету: зачем Центробанк будет собирать мелочь у россиян

В России установят автоматы для приема железных денег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интересный факт: в 2019 году в кассы Центробанка вернулось 63% всех выпущенных монет, а в 2020-м - лишь 46%. Иными словами, больше половины монет без дела валяется дома у россиян.

Центробанк решил вернуть эти «ненужные» деньги в оборот. Для этого ЦБ планирует запустить эксперимент: установить специальные приемники для монет. Как именно будут работать эти аппараты - менять железные деньги на бумажные или зачислять их на банковскую карту - пока не ясно. Также пока не решено, где именно установят монетоприемники - эксперимент еще в стадии разработки. Известно лишь, что начать его планируют в следующем году в одном из регионов, где у людей залежалось больше всего монет. И если все пройдет успешно и люди будут активно сдавать мелочь, эксперимент расширят на всю страну.

Зачем Центробанку понадобились эти бесхозные железки? Эксперты говорят: если монеты собирают - значит, это кому-нибудь нужно.

- Сейчас люди все больше переходят на платежи по картам, наличные деньги используются все реже. Особенно это касается монет: из-за инфляции на них ничего не купишь, мелкие деньги в обращении стали практически бессмысленны. Тем не менее, они все еще нужны - например, банкам, магазинам, чтобы давать сдачу. Для этого банки регулярно заказывают монеты у ЦБ. А поскольку себестоимость чеканки монет высока, Центробанку дешевле собрать их у населения, чем выпускать новые. Все равно они лежат без дела. Поэтому главная цель сбора монет - сэкономить на их выпуске, - говорит Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики.

Данные Центробанка подтверждают: выпуск монет и правда зачастую обходится дороже, чем их номинал. В 2020 году Центробанк выпустил 1,28 млрд монет, потратив на это 3,8 млрд рублей. Получается, производство каждой монеты стоит в среднем три рубля. И если копейки в России уже два года не чеканят, то монеты номиналом 1 и 2 рубля все еще делают - вот уж точно дорогое удовольствие. Начиная с нынешнего года ЦБ будет постепенно снижать производство монет, и в 2024-м их выпустят меньше 700 миллионов.

Число железных денег в обороте

68,2 млрд монет находятся в обращении в стране. Это 465 монет на каждого россиянина.

37% всех монет - 10-копеечные

13% - номиналом в 1 рубль

11% - 1 копейка

11% - 50 копеек

10% - 10 рублей

8% - 5 копеек

6% - 2 рубля

4% - 5 рублей

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Планируется установить специальные автоматы для сбора мелочи (подробности).