Теперь экспресс-доставку можно заказать в основном приложении «Пятёрочки»

«Запуск экспресс-доставки в основном приложении «Пятёрочка» - важный стратегический шаг для нашего сервиса, - особо отмечает Илья Салтанов, директор сервиса «Пятёрочка Доставка». - Мы станем ближе к тем гостям торговой сети, которые уже привыкли пользоваться мобильным приложением для участия в программе лояльности и акциях в розничных магазинах. Мы продолжим развивать доставку уже в трёх мобильных приложениях – «Пятёрочка Доставка», «Пятёрочка» и агрегатор «Около», закрывая тем самым разные сценарии потребления разных сегментов нашей аудитории».

Ранее, чтобы пользоваться сервисом нужно было скачивать и пользоваться отдельным приложением «Пятёрочка Доставка». Теперь заказывать доставку продуктов на дом, накапливать баллы по программе лояльности «Выручай-карта» и отслеживать историю покупок как в обычных магазинах, так и в онлайне гости сети могут в одном мобильном приложении. Продолжит функционировать и приложение «Пятёрочка Доставка», которое использовалось для оформления онлайн-заказов. Клиенты сами выберут, какое приложение им удобнее.

В новом приложении «Пятёрочка» цены и ассортимент полностью аналогичны тем, что представлены в магазинах сети, на товары действуют те же акции. Покупателю для оформления заказа необходимо войти в раздел доставки, выбрать свой адрес, собрать корзину продуктов из каталога и оплатить заказ. И условия доставки через основное приложение «Пятёрочка» остались прежними – заказы гостей принимают с 09:00 до 21:00. Сборка и доставка прямо до двери осуществляется. Стоимость доставки не изменилась и осталась очень доступной (всего 99 рублей), что наверняка радует всех покупателей, а особенно – пенсионеров и малоимущих.

Пока обновление основного приложения «Пятёрочка» доступно для пользователей Москвы и Московской области, на которых приходится более 60% общего объёма заказов сервиса экспресс-доставки. Но до конца апреля новая версия приложения станет доступна и в других регионах работы сервиса доставки. Это - Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Новосибирск, Саратов, Ижевск, Зеленодольск, Дзержинск, Пермь, Ярославль и Набережные Челны.

КСТАТИ

Через приложение «Пятёрочка» можно вступить в один из клубов покупателей, узнать об актуальных акциях или составить список любимых продуктов, ориентируясь на их рейтинг.