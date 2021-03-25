На станции метро «Орехово» мигрант напал на сотрудника полиции и порвал его форму

Гражданина Армении уже задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В московском метрополитене задержали гражданина Армении за нападение на сотрудника полиции. В настоящее время он дает показания в отделении МВД. Об этом kp.ru рассказали в правоохранительных органах.

Около полудня мужчина по имени Армен ехал по своим делам, зашел в метро на станции «Орехово». Там к нему подошел сотрудник полиции с обычной просьбой: «Проверка документов. Прошу показать паспорт». Армен знал, что находиться в России без регистрации нельзя, но надеялся, что его проверка минует. В мыслях гражданина Армении промелькнула мысль о депортации на Родину, и мужчина сказал, что ничего показывать не будет. Сотрудник полиции сказал, что тогда нужно будет проследовать в комнату полиции на станции для установки личности. Армен никак не мог поверить, что «вляпался» и решил действовать. Нет, не бежать. Он напал на сотрудника полиции.

- По предварительной информации, 25 марта на станции метро «Орехово» сотрудник полиции остановил гражданина для проверки документов, тот повел себя неадекватно, вел себя агрессивно, порвал форменное обмундирование сотрудника правоохранительных органов, - рассказали kp.ru в ГУ МВД по Москве.

Гражданина Армении уже задержали. Ему 27 лет, в столицу приехал на заработки. Первые минуты после задержания вел себя агрессивно, но после стал говорить, что просто не знал, что делать. В результате его действий пострадал сотрудник полиции, у него оторваны карманы на форме. Решается вопрос о наказании для иностранного гражданина.

- Мужчину сразу же задержали на станции метро и доставили в отделение полиции. Ведется расследование, - рассказали kp.ru в ГУ МВД по Москве.

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