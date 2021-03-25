Факел погас: Эстафета олимпийского огня в Японии началась с неприятного инцидента

Страна восходящего солнца явно чем-то разгневала Олимпийских богов. Фото: REUTERS

Страна восходящего солнца явно чем-то разгневала Олимпийских богов. Летние Игры-2020 из-за пандемии были перенесены на год, а недавно стало известно, что они пройдут будущем летом без иностранных зрителей. Организаторы терпят убытки – возвращают уже купленные билеты и перекраивают логистику соревнований в соответствии с антиковидным протоколом.

Тем ни менее от эстафеты Олимпийского огня японцы не отказались и дали ей старт 25 марта из провинции Фокусима. По их замыслам это должно символизировать полное восстановление страны после трагедии на атомной электростанции, произошедшей здесь 10 лет назад, в марте 2011 года.

Но пандемия продолжает диктовать свои условия, и огонь отправился в путь в окружении людей в защитных масках. При этом простых зрителей даже не подпустили к месту церемонии, что вызвало недовольство местных жителей. Лишь самим факелоносцам разрешили бежать с открытыми лицами, на которых видны неподдельные улыбки.

Но уже в первый же день произошел казус – на одном из этапов огонь погас. Эстафета остановилась на пару минут, пока факел вновь не «прикурили» от резервного огня, зажженного в Греции еще в прошлом году

Всего же эстафета будет проходить 121 день, а после того, как побывает во всех 47 префектурах Японии, 23 июля финиширует на олимпийском стадионе в Токио.

Как пишут японские газеты, на полномасштабной эстафете Олимпийского огня настоял сам премьер-министр Японии Есехидэ Суга, хотя по опросам чуть ли не 80 процентов японцев вообще против проведения Игр в столь сложные времена. "Как только начнется эстафета, Олимпиада уже состоится", - сказал премьер-министр. Теперь его осуждают за то, что сам он лично не прибыл на старт, предпочтя олимпийской церемонии дебаты в парламенте.