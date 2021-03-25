Кузнецов Владимир Анатольевич (отец) и Кузнецов Денис Владимирович (сын), которому на тот момент было всего четыре года, пропали в 2016 году

Во Владимирской области оказавшийся в долгах отец увез несовершеннолетнего ребенка в неизвестном направлении. 40-летнего мужчину ищут уже более четырех лет. С просьбой содействия в поиске в редакцию kp.ru обратилось Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области.

Кузнецов Владимир Анатольевич (отец) и Кузнецов Денис Владимирович (сын), которому на тот момент было всего четыре года, пропали в 2016 году.

Мужчина увез ребенка после развода с женой, которой по решению суда оставлено право основной опеки над сыном.

После развода женщина легла в больницу на две недели и попросила бывшего мужа присмотреть за малышом. Первое время мать и сын созванивались, и не было причин для тревоги. Отец регулярно водил сына в детский сад до момента, пока женщина не сообщила ему о том, что скоро вернется домой. Она попросила собрать вещи ребенка и отвести его к своим родственникам. Не желая расставаться с сыном, отец увез его в неизвестном направлении.

Во Владимирской области пять лет ищут отца, укравшего сына из-за долгов

Как позднее выяснилось, бывшая жена Кузнецова на момент развода уже встречалась с другим мужчиной, что могло послужить еще одной причиной неадекватного поведения отца. По словам экс-супруги, мужчина имел большие долги.

СК не исключает, что отец и сын могут проживать в соседних районах.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом мальчике и его отце, об их местонахождении, просят сообщить информацию в ОСП Меленковского района по телефонам: 8-49-247-2-42-76, 8-49-247-2-42-77, дежурному по УФССП России по Владимирской области 8-49-247-2-28-10, либо в ближайшие органы внутренних дел по телефону 02.