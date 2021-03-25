Денис Мацуев: Я готов сыграть концерт Чайковского олимпийцам

Пианист Денис Мацуев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг президент Олимпиийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что ОКР направил в МОК предложение использовать произведение Петра Ильича Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов. Вот что думает по этому поводу наш замечательный пианист Денис Мацуев.

- Денис, российский гимн на крупнейших соревнованиях исполнять после допинг-скандалов запретили, и вот теперь предлагают вместо него Первый фортепьянный концерт Чайковского…

- Знаю, знаю. Я, наверное, первым предложил именно Первый концерт Чайковского, еще до «Катюши». Я сказал, что, по-моему, самое гуманное решение выбрать из классической музыки именно ярчайшие концерты – либо Первый концерт Чайковского, либо Второй концерт Рахманинова, которые знают все. Скажем, Первый концерт Чайковского в Японии звучит везде, от вокзалов до отелей, они считают его чуть ли не своим гимном.

«Катюша» - да, но выясняются какие-то тонкости. Должно быть произведение, которое не ассоциируется с Россией. Надо знать точные правила, на которые мы имеем право. Говорят, даже русский композитор, который жил в эмиграции, то есть Рахманинов, тоже не проходит. В общем, все покрыто каким-то мраком и неизвестностью. Все идет к тому, что закончится просто олимпийским гимном.

Нам нужно просто понимать, на что мы имеем право, а на что мы не имеем. Потому что такой пинг-понг будет продолжаться долгое время. Я всегда выступал за концерт Чайковского. И, насколько я знаю, у конькобежцев на недавнем чемпионате, они уже звучал во время награждений. Если это возможно, и, если его примут в олимпийском формате, я буду, конечно, счастлив. Потому что, я думаю, нет человека на земле, который бы не слышал начало Первого концерта Чайковского. Конечно, это символ, это абсолютно наш, русский композитор, со своей душой, со своей меланхолией, со своей сентиментальностью и, конечно, с русской душой, который ассоциируется с нашей страной. Это будет и патриотично, и как бы абсолютно в десятку.

- Гимны часто исполняют на аренах живьем. А вы бы сыграли?

- Второй концерт Рахманинова я уже играл на закрытии Олимпийских игр в Сочи, которое посмотрело около 3 миллиардов человек. Я готов сыграл и концерт Чайковского, безусловно. Просто он идет 30 минут. А выходить ради двух минут… Но ради такого дела я готов сделать купюры в этой гениальной музыке.

- Какую часть вы бы взяли?

- Если мы говорим о концерте Чайковского, то, конечно, начало. Начало – валторны и тема, которую знают все.