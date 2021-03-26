На аукционе во Франции продадут прядь волос Наполеона

Портрет Наполеона Бонапарта 1802 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В портовом городе Шербур-Октевиль в Нормандии в апреле состоится аукцион, на котором одним из главных лотов станет медальон с вложенными в него волосами Наполеона Бонапарта.

Владельцем украшения был граф Эммануэль де Лас Касес, который вместе со своим сыном сопровождал Наполеона в ссылку на остров Святой Елены.

Там де Лас Касес работал в качестве секретаря императора, записывал его мысли и воспоминания о военных кампаниях. Позже эти записи и дневники легли в основу знаменитой книги «Мемориал Святой Елены».

После смерти Наполеона граф вывез с острова золотой медальон, в который вложил локон с головы умершего французского полководца.

«Очень трогательно смотреть на пряди волос. - рассказывает эксперт по торгам Лайонел Финк. – Медальон, который при жизни графа де Лас Касеса всегда находился с ним, после его смерти оказался у его ближайшего друга. В течение столетия украшение, принадлежавшее Наполеону Бонапарту, передавалось из рук в руки. Надеемся, что и сейчас оно окажется в руках настоящего ценителя истории, который будет понимать важность медальона».

Аукцион состоится 11 апреля. Стартовая цена лота - €1500.

Вместе с медальоном владелец получит и письмо графа Эммануэля де Лас Касеса, написанное в 1815 году. В нем говорится, что волосы Наполеона были сострижены на борту «Нортумберленда» в 1815 году.