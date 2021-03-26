«Война нового типа»: Макрон обвинил Россию в попытке влиять на Европу с помощью вакцин

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа стоит перед лицом «мировой войны нового типа», основной причиной которой являются «попытки России и Китая влиять на порядок вещей с помощью вакцин от коронавируса».

По мнению французского лидера, Европе необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства препаратов от COVID-19, поскольку вирус будет видоизменяться и расширяться. Кроме того, Макрон уверен, что Европа имеет четкую стратегию вакцинации и борьбы с болезнью.

Политик сообщил, что страны ЕС уже к лету способны занять лидирующее положение в мире по вопросу производства вакцин, а во второй половине 2021 года смогут наладить выпуск необходимых биопрепаратов в объеме двух-трех миллиардов доз в год, то есть не только полностью удовлетворить свои потребности, но и массово экспортировать.

С 11 марта ряд стран приостановил прививки вакциной AstraZeneca из-за заявлений о частых побочных эффектах. 15 марта вакцинация временно прекращена во Франции и Италии. Позже власти обеих стран заявили, что готовы возобновить прививочную кампанию в случае вынесения европейским регулятором (EMA) положительного решения.

Создатели вакцины утверждают, что их препарат безопасен, а польза от него значительно превышает риски развития проблем со здоровьем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцина центра Чумакова вышла в производство: в чем ее суть и почему ее так ждали

Разбираемся с экспертом, в чем суть вакцины центра Чумакова (подробности)