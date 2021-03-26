В Ростове-на-Дону выявили экстремистскую группу, которой управляли из Польши

Молодые поджигатели уже дали признательные показания. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

"В «Telegram» в начале марта вступил в секретный чат, который модерируется из Польши. В этом чате почерпнул много информации и методов экстремистской деятельности. Целью созданной мной группировки являлось: нанесение краской надписей на жилых зданиях, оскорбляющих власть. Проведение акций прямого действия с применением "коктейля Молотова" против органов власти", - лепечет в кадре оперативной съемке молодой человек со взъерошенной прической.

Далее на кадрах еще два члена банды, которые дают признательные показания. Согласно им, 1 марта они забросали в Ростове-на-Дону 1-й отдел полиции краской и бутылками с горючей жидкостью. Видео кадры нападения они сами выложили в «Telegram».

- В результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Ростов-на -Дону совместно с оперативниками МВД России задержаны трое участников группы, готовивших акции вандализма в отношении здания одного из отделов органов внутренних дел. Еще трое доставлены для допросов в полицию из мест проживания, - сообщили в ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "вандализм по мотивам политической ненависти".

Подозреваемые дали подробные признательные показания. Они сообщили следствию, что писали антигосударственные лозунги и призывы, совершали и планировали преступления, изготовляли самодельные зажигательные устройства и тренировались их применять согласно инструкциям, которые им приходили из Польши через мессенджер "Telegram".

В следствии не исключают, что подозреваемые могли совершать в Ростове-на-Дону и другие поджоги.

Напомним, 21 августа 2017 года в центральной части Ростова-на-Дону произошел крупнейший пожар, уничтоживший около 120 дворов и частных домов, который, как считают местные жители случился в результате поджога.

От огня тогда пострадало 692 человека, а один погиб. Версия о поджоге была отклонена из-за недостаточных доказательств, а виновных не обнаружили.