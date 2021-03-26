«Роснефть» увеличила заправку судов экологически чистым топливом

Компания «РН-Бункер», дочернее предприятие «Роснефти», по итогам 2020 года более чем в два раза увеличила объем заправки судов топливом с пониженным содержанием серы - до 1,3 млн тонн. Всего в прошедшем году компания поставила в адрес отечественных и иностранных судовладельцев в территориальных водах России около 1,6 млн тонн бункерного топлива. Таким образом, доля экологически чистого топлива, соответствующего требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения окружающей среды, в общем объеме заправки в 2020 году составила 84% против 23% годом ранее.

Обратим внимание, что «Роснефть Бункер» производит поставки и оказывает услуги по бункеровке судов во всех основных российских морских портах Дальнего Востока, Черного моря и Северо-Запада, в речных портах Волго-Донского бассейна и бассейнах рек Амур и Лена. Сегодня компания готова предложить потребителям широкую линейку судовых топлив с пониженным содержанием серы, которые полностью соответствуют новым международным требованиям.

Экологичное судовое топливо Роснефти востребовано отечественными и зарубежными судовладельцами. Содержание серы в этих видах топлива не превышает 0,1-0,5%, что значительно снижает выбросы в атмосферу. Также судовое топливо RMLS 40 содержит меньшее количество механических примесей и металлов по сравнению с другими видами топлива. Значительный объем реализации - более 46% (0,6 млн т) - пришелся на новое малосернистое судовое топливо RMLS 40.

В 2020 году «Роснефть» продолжила работу по переориентации продуктового портфеля в пользу малосернистых судовых топлив. На НПЗ компании в 2020 году успешно наращиванию объемы производства экологичных судовых топлив, осваивают его производства на дополнительных мощностях:

- началось производство малосернистого судового топлива RMLS 40 вид Э II (с содержанием серы до 0,5 %) для Черноморского и Северо-Западного регионов на мощностях Сызранского НПЗ;

- на Ачинском НПЗ ВНК началось производство малосернистого судового топлива RMLS 40 вид Э II (с содержанием серы до 0,5 %). Топливо поставляется в Дальневосточный регион;

- Нижневартовское НПО приступило к производству судового топлива DMF-III (с содержанием серы до 0,5 %). Топливо поставляется для реализации на реках Западной Сибири и Волго-Донского бассейна.

Наличие собственного бункеровочного бизнеса позволяет компании вести гибкую ценовую политику, гарантировать потребителям качественный продукт и традиционно обеспечивать высокое качество оказываемых услуг. По экспертной оценке, доля «Роснефти» на бункерном рынке России составляет порядка 20%, в том числе, за счет своевременного расширения продуктовой линейки экологичных судовых топлив и наращивания его производства.

Residual Marine Low Sulfur (RMLS 40) – новый продукт в линейке «Роснефти» – низкосернистое остаточное судовое топливо. По содержанию серы RMLS 40 подразделяется на 2 вида: Э I с содержанием не более 0,1 % серы и Э II с содержанием не более 0,5 % серы. В настоящее время топливо производится на Комсомольском НПЗ, Ачинском НПЗ, Сызранском НПЗ и «Башнефть-Уфанефтехим».