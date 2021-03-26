Дмитрий Шепелев показал новорожденного сына от новой невесты Екатерины Тулуповой

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Фото: Instagram.com

Дмитрий Шепелев принимает поздравления. 38-летний телеведущий с утра поехал в роддом к новой невесте Екатерине Тулуповой. Эффектная блондинка родила сына.

Дмитрий Шепелев светится от счастья. Он показал второго сына, которого от него родила Екатерина Тулупова. Фотографиями телеведущий поделился в блоге, умилив общественность.

Никак подробностей Дмитрий раскрывать не стал. "Добро пожаловать!" - прокомментировал он один из снимков, обращаясь к малышу. Звездный отец держит новорожденного сына на руках и любуется наследником. При этом Шепелев широко улыбается.

Новоиспеченного отца переполняли эмоции. Фото: Instagram.com

Малыш родился со светлыми волосами. К слову, старший сын Платон, которого в 2013 году родила от телеведущего Жанна Фриске, тоже появился на свет блондином.

Поклонники поспешили поздравить кумира с пополнением в семействе. "Дмитрий, как чудесно! От всей души поздравляю вас", "И снова мальчик!", "Поздравляю с рождением маленького Ангелочка", "Пусть растет здоровым, счастливым и любимым на радость вам всем", "У Платона теперь есть брат по папе. Это чудо", - пишут фанаты.

Дмитрий Шепелев в последнее время стал очень откровенен с поклонниками. Некоторое время назад телеведущий опубликовал фото поцелуя с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. А потом впервые показал сына Платона. Мальчик учится в английской спецшколе и серьезно занимается спортом. "Мне бы очень хотелось, чтобы у сына был выбор для поступления в любой университет мира. Для этого и нужен иностранный язык", - признавался телеведущий.