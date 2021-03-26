Итоговые контрольные для 9-х классов 2021: опубликовано расписание

Элементом итоговой аттестации у 9-классников будет одна контрольная по предмету на выбор учащихся. Фото: Андрей КАРА

Традиционно 9-классники в конце учебного года сдавали основной государственный экзамен (ОГЭ). С его результатами могли отправляться в колледжи, а могли продолжать обучение в 10-11 классах. Но уже второй год пандемия коронавируса портит эти планы.

В 2021-м решено, что после девятого класса ученики будут сдавать не ОГЭ, а два обязательных выпускных экзамена — русский и математику. А кроме того, элементом итоговой аттестации будет одна контрольная по предмету на выбор учащихся. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) определила для написания таких контрольных четыре дня. Сегодня опубликовано их расписание. Пишут все в своих школах, начало в 10.00 по местному времени.

18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии);

19 мая – физика и история;

20 мая – обществознание и химия;

21 мая – география и иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский).

До 30 апреля девятиклассники должны определиться с предметом (нужно сдавать только один) и подать заявку на участие в своей школе. Если передумал, заявление можно переписать, главное, уложиться в срок. Задания пришлет в школы в защищенном виде Федеральный центр тестирования (ФЦТ). Результат контрольной учитывается при зачислении в профильные классы. И отметку за нее рекомендовано выставить в школьные журналы.

Напомним, 11-классникам в этом году из-за коронавируса тоже значительно упростили сдачу итоговой аттестации. Если выпускник не собирается дальше учиться в вузе, он должен будет сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена – русский и математику. А те, кто поступают в вузы, должны будут сдать только один обязательный экзамен - по русскому языку. И дополнительно к нему на выбор два, три или четыре предмета, в зависимости от того, какие именно требуются для поступления на выбранные направления подготовки. Экзамены у 11-классников, как ожидается, пройдут в июне.

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