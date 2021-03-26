«Привел школьника в гости и зарезал»: Полиция ищет мужчину, которого подозревают в зверском убийстве в Солнечногорске

Полиция ищет мужчину, который зарезал школьника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Подмосковье продолжают розыск убийцы 15-летнего подростка. Напомним, его тело накануне было обнаружено в одной из квартир многоэтажки в поселке Голубое - это территория Московской области на границе с московским округом Зеленоград.

- Полицию вызвали соседи, которые слышали крики из-за стены, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Дверь пришлось вскрывать.

В одной из комнат полицейские обнаружили тело 15-летнего подростка. Школьника зверски убили, буквально истыкав его ножом.

Имя владельца квартиры следователям уже известно. Мужчине 26 лет. Известно, что он ранее состоял на учете у психиатра.

- Когда отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые стоят на доме, увидели, что именно этот мужчина вчера вечером привел подростка в тот самый многоквартирный дом, - продолжает источник. - Школьник шел сам.

На данный момент неизвестно, под каким предлогом мужчина мог завести подростка, который почти в два раза младше, в свой дом.

Известно, что убитый подросток - житель одного из районов Москвы. По предварительной информации, он познакомился в соцсетях с неким человеком, на встречу с которым и приехал с Зеленоград с другого конца столицы.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр и допросы, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Подозреваемого ищут.