«Привел школьника в гости и зарезал»: Полиция ищет мужчину, которого подозревают в зверском убийстве в Солнечногорске

Полиция ищет мужчину, который зарезал школьника.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Подмосковье продолжают розыск убийцы 15-летнего подростка. Напомним, его тело накануне было обнаружено в одной из квартир многоэтажки в поселке Голубое - это территория Московской области на границе с московским округом Зеленоград.
- Полицию вызвали соседи, которые слышали крики из-за стены, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.
Дверь пришлось вскрывать.
В одной из комнат полицейские обнаружили тело 15-летнего подростка. Школьника зверски убили, буквально истыкав его ножом.
Имя владельца квартиры следователям уже известно. Мужчине 26 лет. Известно, что он ранее состоял на учете у психиатра.
- Когда отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые стоят на доме, увидели, что именно этот мужчина вчера вечером привел подростка в тот самый многоквартирный дом, - продолжает источник. - Школьник шел сам.
На данный момент неизвестно, под каким предлогом мужчина мог завести подростка, который почти в два раза младше, в свой дом.
Известно, что убитый подросток - житель одного из районов Москвы. По предварительной информации, он познакомился в соцсетях с неким человеком, на встречу с которым и приехал с Зеленоград с другого конца столицы.
- На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр и допросы, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Подозреваемого ищут.