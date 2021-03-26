Верить или доверять? Фонд «Друзья» запустил первый в России аудиосериал о благотворительности

Фото: Обложка аудиосериала «Путеводитель черити-скептика»

Зачем люди помогают друг другу, можно ли доверять фондам и построить карьеру в благотворительности, как на нас влияет новая этика и технологии будущего и главное — как помогать людям профессионально? Ответы на эти и другие вопросы о благотворительности ищет герой нового аудиосериала «Путеводитель черити-скептика» (с англ. charity — «благотворительность»). Это совместный проект фонда «Друзья» и Международного сервиса аудиокниг Storytel. И первый подобный проект о благотворительности в России.

— Благотворительность — это индустрия. На сложные вопросы часто нет однозначных ответов. Черити-скептик пытается разобраться: «Зачем нужны фонды, когда можно и так помогать?», «При чём тут я, когда этим должно заниматься государство?», «Как технологии улучшают жизнь людей с различными особенностями?», «Разве благотворительность может быть эффективной?», — рассказала порталу «Открытые НКО» Мария Баландина, исполнительный директор фонда «Друзья». — Он задаёт героям сериала много непростых вопросов. Мы — фонд «Друзья» — за то, чтобы оставаться хорошими людьми, то есть неравнодушными друг к другу. И если мы говорим о помощи, то предлагаем нашим слушателям, да и не только, делать это профессионально.

Слушателей ждёт шесть выпусков сериала и увлекательный разговор с учредителем благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федермессер, актрисой Ингеборгой Дапкунайте, телеведущим и актером Владимиром Маркони, бизнесменом Яном Яновским и другими увлеченными благотворительностью людьми. Они рассуждают о том, зачем люди научились помогать, верить или доверять НКО. Рассказывают, как становятся филантропами, как помочь тем, кого не видно, до чего дошли технологии помощи и можно ли как-то вообще измерить добро.

Автор проекта Даша Маслова, которой удалось встретиться почти с полусотней героев, готовя этот проект, говорит, что «Путеводитель черити-скептика» — это результат глубоких, захватывающих бесед на самые разные темы вокруг благотворительности, ведь «помогать — это совсем не скучно, это то, что меняет тебя и мир вокруг».

Послушать сериал можно на Storytel. Специально для друзей фонда «Друзья» есть бесплатная подписка, все подробности можно узнать на странице фонда в Инстаграм.

Уже в апреле сериал ждёт продолжение – про социальный бизнес, про то, как фонды меняют жизни, и про другие интересные и важные вещи из сферы благотворительности.

Еще больше новостей о волонтерстве и благотворительности - на портале «Открытые НКО». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.