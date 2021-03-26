Россия возобновила авиасообщение с шестью странами. Но поехать можно только в две

Турагенства уже начали продавать путевки по открывшимся направлениям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение еще с 6 странами, такое решение принял Оперативный штаб. Что это за страны? Германия, Узбекистан, Таджикистан, Шри-Ланка, Венесуэла и Сирия.

Да, это хорошие новости – у путешественников становится все больше вариантов. Но в реальности из шести стран туристы если и полетят, то только в две. Это Узбекистан и Шри-Ланка (причем она – с большими оговорками из-за сложных условий въезда).

УЗБЕКИСТАН. РАЗ В НЕДЕЛЮ И С ПЦР-ТЕСТОМ

Сказочная архитектура Самарканда и Бухара, реальное ощущение востока, древние памятники – и современные скоростные поезда к ним, история и культура, плов, лепешки и свежие фрукты, низкие цены... Узбекистан – страна, куда действительно стоит съездить в отпуск (не ради пляжного отдыха, а ради экскурсий и гастрономии).

С 1 апреля разрешены полеты из Москвы в Ташкент, правда, всего один раз в неделю. Туристов в Узбекистане ждут. Как раз с 25 марта смягчили правила въезда в безвизовую для россиян среднеазиатскую страну.

Узбекистан – страна, куда действительно стоит съездить в отпуск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь нужен только ПЦР-тест, причем справка может быть не только на английском языке, как для большинства зарубежных стран, но и на русском. Сдать анализ необходимо не ранее чем за 72 часа до вылета. Карантин по прилету отменили. А вот надевать маску и соблюдать социальную дистанцию попросят. Рестораны, кафе, отели в стране работают, так что организовать комфортное путешествие вполне реально.

ШРИ-ЛАНКА. ТРИ ПЦР-ТЕСТА И МНОГО ОГРАНИЧЕНИЙ

Остров в Индийским океане вроде бы и открыт для иностранных гостей, но очень уж много условий и требований.

Во-первых, ПЦР-тесты придется делать часто. Первый – максимум за 96 часов до вылета. Второй – по прибытии в отель, третий – через 7 дней пребывания на острове, следующий через 14 дней после прилета. Причем два теста, которые будут сделаны на Шри-Ланке, необходимо оплатить заранее (около 40 долларов за каждый) и подтвердить этот факт на границе. Нужна также медицинская страховка. Иностранные туристы могут остановиться только в определенных отелях Safe & Secure Certified Hotel. Таких гостиниц около пятидесяти, бронировать проживание необходимо заранее. Местных жителей туда не допускают. Постояльцы должны либо оставаться в отеле течение 14 дней, не выходя за территорию, либо путешествовать в пределах так называемого “биопузыря” по разрешенным маршрутам.

Туристки на железнодорожном вокзале в Коломбо, Шри-Ланка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно Минздрав Шри-Ланки ввел отдельные, более мягкие правила для вакцинированных путешественников. Но и для них все непросто. Оригинал сертификата о вакцинации на английском языке (либо заверенный перевод) надо предъявить на границе. Затем пассажира доставят в сертифицированный отель, где он сдаст ПЦР-тест. И еще один – через неделю. В течение этой недели можно только жить в отеле или путешествовать по разрешенным маршрутам. Через неделю, если оба теста отрицательные, - уже ехать куда угодно. Так что вакцинированные, по сути, проводят неделю на тех же условиях, что и туристы без прививок. Виза на Шри-Ланку оформляется онлайн. Оперштаб разрешил один рейс в неделю по маршруту Москва – Коломбо.

ГЕРМАНИЯ. ТУРИСТОВ ПОКА НЕ ЖДУТ

Германия туристам, конечно, была бы очень интересна – с прекрасными музеями Берлина, мюнхенским пивом, Альпами, замками, речными круизами, рейнскими винами... Но граждан РФ с туристическими визами в Германию сейчас не пускают. Как и во всем остальные страны Шенгена, за исключением Греции. В стране жесткий локдаун, сами немцы не могут отправиться в отпуск за границу – и тем более нас пока не ждут.

Так что на возобновленных рейсах будут летать граждане ЕС, обладатели ВНЖ, те, кто едет учиться, работать либо на лечение, а также к близким родственникам. И в этих случаях, вдобавок к ПЦР-тесту, обязательна еще и 10-дневная самоизоляция после прибытия в Германию.

Оперативный штаб разрешил с 1 апреля выполнять рейсы из Москвы в Берлин (5 раз в неделю) и Франкфурт (8 раз в неделю), а также из Санкт-Петербурга во Франкфурт (3 раза в неделю). Кстати, до официального возобновления авиасообщения возможность слетать в Германию тоже была – у тех, кому разрешен въезд. Летал и “Аэрофлот”, и “Победа”, но это были чартерные либо грузопассажирские рейсы.

Надеяться на то, что разрешение на полеты – звоночек о скором открытии границ, увы, не стоит. Со Швейцарией Россия возобновила авиасообщение еще в августе 2020 года. И что? До сих пор туда летают только с ВНЖ или по другим веским причинам, туристам въезд заказан. Давно возобновлено авиасообщение и с Финляндией – но опять же не для отпускников.

Впрочем, есть потенциально полезный момент и для туристов. Немецкий Франкфурт-на-Майне – крупнейший международный авиационный хаб, и его наши пассажиры смогут использовать для полетов со стыковками в другие страны – в те, куда нам въезд разрешен (транзит через Германию в этом случае возможен).

КУДА ВРЯД ЛИ ПОЛЕТИМ В ОТПУСК

Сирия, при всей ее богатой истории и расположении на берегу Средиземного моря, по понятным причинам вряд ли может рассматриваться как место для отпуска.

Венесуэла тоже. В эту латиноамериканскую страну и до пандемии прямых рейсов из России не было, так что возобновлять по сути нечего. Хотя формально Оперштаб разрешил 2 рейса в неделю Москва – Каракас (при том, что в ближний и доступный туристам Ташкент всего один рейс). И границы Венесуэлы в принципе для туристов открыты. Требования – стандартные по нынешним временам, ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

И Таджикистан явно не был маршрутом для массового туризма, но в горы Памира отправлялись любители экстрима, приключений, походов, этнических путешествий. Сейчас границы Таджикистана в любом случае закрыты для иностранцев.

А КАК ЖЕ КИПР, ТУНИС, ЧЕРНОГОРИЯ?

У экспертов туристического рынка не было сомнений, что правительство разрешит полеты на Кипp. Все к тому шло – средиземноморский остров с 1 апреля открывает границы для наших отпускников.

- Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина, - с радостью сообщил в видеообращении к участникам туристической выставки MITT в Москве министр-туризма Кипра Саввас Пердиос.

Туроператоры уже начали продавать путевки. Авиакомпании, в том числе “Аэрофлот”, получили у Росавиации допуски на рейсы в Ларнаку и Пафос. Теперь все это под вопросом. Да, самостоятельные путешественники смогут прилететь на курорты острова с пересадкой. При условии, что власти Кипра реально откроют границы для нас с 1 апреля. Уже обещали сделать это 1 марта, но перенесли. И в самой стране пока локдаун и комендантский час. А туроператоры вообще не имеют права продавать поездки в те страны, с которыми авиасообщение официально не открыто.

Ждали также решения по рейсам в Черногорию и Тунис – безвизовые страны давно уже открыли границы для российских отпускников. Но и они, увы, не вошли в новый список Оперштаба.

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