Детские лагеря могут не открыться к началу сезона

Дети смогут поехать отдыхать в любой лагерь в стране, а не только в своем регионе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Недавно чиновники объявили, что летнему организованному отдыху детей быть. С ограничениями. Но более щадящими, чем прошлым летом. Наполняемость не 50, а 75 процентов. И поехать можно в любой лагерь в стране, а не только в своем регионе. В 2019 году межрегиональные перевозки детей были под запретом из-за ковидных ограничений. И поехать в лагерь на Черное море могли только дети Крайнего Севера.

- Однако эти послабления не решают главной проблемы – нехватки денег для подготовки к новому сезону, - уверяет депутат Наталья Костенко. – Детские лагеря оказались в очень сложном положении. В прошлом году 100 организаций Краснодарского края понесли 3 миллиарда рублей убытков из-за пандемии. (Всего по стране 800 лагерей!) А помощи от государства получили только на 69 миллионов. Это были те средства, которые выделялись на закупку санитарных принадлежностей и на сохранение персонала. Но специфика таких организаций в их сезонности. Там нет постоянно занятых рабочих мест, кроме директора и бухгалтерии. Поэтому не все меры господдержки были востребованы.

Сегодня, по словам депутата, детским лагерям Краснодарского края для открытия нужны два миллиарда рублей. Но взять их неоткуда. Вся надежда на государство.

- Необходимо выделить организации детского отдыха из общей туристической отрасли, - объясняет Наталья Костенко. – Для этого по нашей просьбе Минпросвещения и Минэкономики разработали отдельный ОКВЭД (это код в общероссийском классификаторе экономической деятельности, по которому ведется учет на уровне правительства), чтобы можно было разработать меры господдержки именно для детских лагерей. Но вся проблема в том, что никаких конкретных разработок нет. Чем это чревато? Если детские лагеря второй год подряд не откроют сезон, то они не смогут выполнить обязательства по госконтрактам, которые висят с прошлого года. Последуют иски, банкротство. И территории таких лагерей уйдут с молотка.