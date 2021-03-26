«Сразу 3 подлодки взломали лед в Арктике!» - Главком ВМФ доложил Путину об экспедиции «Умка-2021»

Впервые в истории Военно-Морского Флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда Фото: Министерство обороны РФ

В пятницу, 26 марта, Президент России (он был в этот момент в Ново-Огареве) несколько минут в режиме видеоконференции общался с известным российским военачальником, главнокомандующим Военно-Морским флотом России Николаем Евменовым.

Адмирал докладывал четко, по-военному.

Путин:

- Николай Анатольевич, добрый день!

Адмирал Евменов:

- Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации!

Путин:

- Арктическая экспедиция, о которой вы будете докладывать, не имеет аналогов в истории как советского периода, так и в современной истории Российской Федерации. Прошу доложить о результатах.

Адмирал Евменов:

- Товарищ Верховный Главнокомандующий, с 20 марта 2021 года под руководством Главного командования Военно-Морского Флота проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021». Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности.

Всего планом предусмотрено 43 мероприятия. Место проведения экспедиции – архипелаг Земля Франца-Иосифа, а конкретно – остров Земля Александры и прилегающая к нему акватория, покрытая льдом.

Сейчас в районе экспедиции средняя температура минус 25 – минус 30 градусов, толщина ледяного покрова – до полутора метров, ветер в порывах до 32 метров в секунду.

К участию в экспедиции привлекается более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

К настоящему времени в соответствии с планом выполнено 35 мероприятий, восемь находятся в выполнении по плану.

Впервые в истории Военно-Морского Флота выполнено: всплытие из-подо льда трёх атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров; полёт в приполярном районе с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31 с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении; практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением её техническими средствами и подъёмом на поверхность.

Также было проведено тактическое учение подразделения арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях с отрывом от основных баз на незнакомой местности.

По итогам проведённых мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники подтвердили все свои заданные технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур. Все мероприятия выполняются планово.

Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации, практика проведения комплексных арктических экспедиций Военно-Морским Флотом будет продолжена. Причём основным критерием данных учений будет, самое главное, в последующих экспедициях освоение новых, ещё более неизведанных районов.

Доклад окончил.

Комментарий Верховного Главнокомандующего был коротким:

- Проведённый комплекс учебно-боевых, научных исследований, всех этих мероприятий продемонстрировал способность и готовность российского Военно-Морского Флота действовать в суровых северных широтах, - сказал президент. - Экипажи подводных лодок, самолётов военно-транспортной, истребительной авиации, а также арктических мотострелковых подразделений показали возросшую боевую выучку в сложной обстановке Арктики. Подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надёжность при эксплуатации в экстремальных условиях.

Главнокомандующего Военно-Морским Флотом прошу передать слова благодарности всему личному составу, участвовавшему в экспедиции, в учениях за проявленные мужество, самоотверженность и профессионализм.

Проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации продолжить.

Спасибо, Николай Анатольевич.

Адмирал Евменов:

- Есть, товарищ Верховный Главнокомандующий! Все задачи выполним.