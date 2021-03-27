Невероятно молодая: Ирина Безрукова показала, как она реально выглядит в 55 лет

Ирина Безрукова пришла в Московский дом книги на презентацию своей книги «Жить дальше». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Безрукова в свои годы остается по-прежнему прекрасной: актриса, отметившая 55-летие, словно сумела остановить время. Но одно дело – фотографии в Инстаграме, которые почти все звезды ретушируют перед публикацией, и съемки на ТВ, где правильно выставленный свет творит с лицом чудеса. И другое – честные фото из реальной жизни. На днях Ирина представила собственную автобиографию. Актриса пришла в Московский дом книги на презентацию своей книги «Жить дальше». Присутствовавшие в зале поклонники звезды, как и снимавшие ее крупным планом фотографы смогли воочию убедиться: Ирина действительно выглядит как минимум на 10 лет моложе своего возраста по паспорту.

Безрукова пришла на презентацию в модном черном свитшоте с вышитой летающей тарелкой на груди. Волосы она уложила мягкими локонами, эффектный макияж подчеркнул ее естественную красоту. Легкие морщинки у глаз только добавляют актрисе шарма, а в остальном ее лицо выглядит безупречно.

55-летняя актриса выглядит гораздо моложе своего возраста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В жизни Ирины было немало трагедий: смерть сына Андрея, предательство мужа Сергея Безрукова. О печальных и счастливых моментах своей жизни актриса рассказала в автобиографии. Единственного сына Ирина родила в браке с актером Игорем Ливановым. Игорь и Ирина познакомились в Ростове-на-Дону: он был популярным актером местного театра, она – студенткой театрального вуза, где он преподавал. Они поженились в 1989 году, в том же году у них родился сын Андрей. Вскоре Ливанов получил предложение от одного из столичных театров, и супруги переехали в Москву.

Столица встретила супругов неласково: на дворе 90-е, жить было не на что, в театре платили копейки. Ирина подрабатывала моделью. Десять лет супруги Ливановы прожили в комнате в коммуналке на улице Кожуховской, здесь вырос их сын Андрей. В конце концов актрисе улыбнулась удача – она попала в Театр Олега Табакова, начали появляться роли в кино. Во время съемок она познакомилась с молодым актером Сергеем Безруковым, с которым у нее закрутился роман. Безруков был на 9 лет моложе Ирины, но она совсем не чувствовала разницы в возрасте.

- Сергей был огонь, не заметить его было невозможно, - рассказывала Ирина в одном из интервью. – Это был очень улыбчивый, очень солнечный и очень талантливый актер. Дело, наверное не в каких-то определениях. Либо что-то у вас происходит с душой, либо нет. Я не из тех женщин, которые пристают к мужчинам. Сначала я смеялась его шуткам. То, что у меня есть муж и ребенок, было всем известно, и я думала, что это мой «спасательный круг». Но Сергей был очень настойчив. Я просто поняла, что я теряю голову. Я не могла с собой справиться.

Ирина в великолепной форме. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вскоре Ирина осознала, что не может жить без Сергея. Ливанов тяжело переживал уход жены.

- Я поняла, что двойная жизнь для меня неприемлема, - признается актриса. - Моя голова и мысли с одним мужчиной, а возвращаюсь я к другому. Я так не смогла. Я рассказала. Так было честнее. Я поняла, что моя любовь достойна того, чтобы ее не убивать.

С Безруковым Ирина прожила вместе 15 лет. К Сергею она ушла от мужа вместе с сыном.

- У них была тесная связь с отцом. Мы так договорились, что один Новый год Андрей был со мной, а один Новый год - с папой, - вспоминала Ирина. - Когда ему было 16 лет, он встал перед выбором, с кем ему жить – со мной или с папой, и он выбрал меня. С Сергеем у него были дружеские отношения, хотя Сергей отсутствовал дома 20 часов в сутки, его график был перенасыщенным. Сергей не претендовал на роль отца, говорил – у мальчика есть отец, и я не хочу влиять на их отношения. И Андрей не воспринимал его как отца.

Наследник актерской четы с детства снимался в кино, поэтому выбор профессии для него был однозначным: он тоже стал актером. Сын Ирины ушел из жизни трагично и внезапно в 25 лет. Тело Андрея нашли в его квартире, дверь которой пришлось вскрывать после того, как он перестал отвечать на звонки. У молодого человека был диабет, ему стало плохо, и в этом состоянии он пошел в ванну, поскользнулся на плитке и ударился головой – удар оказался роковым.

О печальных и счастливых моментах своей жизни актриса рассказала в автобиографии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потеря сына совпала у Ирины с расставанием со вторым мужем. Сергей Безруков тогда снимался на Байкале в фильме режиссера Анны Матисон (на которой он впоследствии женился), и сказал, что не смог прервать съемки ради похорон пасынка. Безрукова утверждает, что она не держит обиды на бывшего мужа – она отпустила прошлое.

- Я думаю, мне Андрюша помог. Потому что я, если честно, планировала прожить с Сергеем всю свою жизнь до самой смерти. Но так не получилось. И, наверное, высшее проявление любви – отпустить человека, который хочет уйти, - считает актриса.