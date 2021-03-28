Родители купили ему гроб еще до рождения: мальчик с 2% мозга чудом выжил и не отстает от сверстников

Недавно парнишка, у которого с точки зрения науки не было шанса на жизнь, отпраздновал девятый день рождения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еще до того, как Ной Уолл появился на свет, врачи сказали его родителям Шелли и Робу из Великобритании, что он никогда не будет ходить, разговаривать и есть самостоятельно. И даже если мальчик родится живым, то будет находиться в вегетативном состоянии.

Еще в утробе малышу поставили диагноз “расщепление позвоночника” - это врожденная аномалия, при которой у ребенка обычно парализована часть тела ниже места поражения. Кроме того, сканирование мозга показало, что у мальчика отсутствует большая часть головного мозга из-за порэнцефальной кисты, которая образовалась в его голове.

В довершении к этому букету болезней добавился синдром Эдвардса - редкое генетическое заболевание, связанное с дублированием 18-й хромосомы, с таким диагнозом до года доживает лишь 5-10 процентов детей. И, как вишенка на торте, синдром Патау - еще один тяжелый врожденный порок развития, 95 процентов детей с этим заболеванием не доживают до года.

Ребенок научился читать, решать математические задачки и не теряет надежду когда-нибудь встать на ноги

Врачи пять раз предлагали Шелли Уолл прервать беременность, но она и ее муж отказывались, поскольку были противниками абортов и хотели дать ребенку шанс на жизнь. Однако, они отдавали себе отчет, что их ждет. После одного из тяжелых разговоров с врачами они еще до рождения малыша купили ему гроб и готовились к похоронам. Однако у самого Ноя были иные планы на будущее. Для начала он удивил персонал роддома, ожидавший появление мертворождённого дитя, истошным жизнеутверждающим воплем. Но медики по-прежнему давали ему немного шансов: МРТ показало, что у Ноя всего 2% мозга из-за того, что полость в его голове была заполнена жидкостью. По опыту врачи знали, что остаток дней ребенок с таким недугом проведет в состоянии овоща.

- Ной мог есть, дышать и пить, только потому что ствол его мозга был цел, - говорит доктор Грегори Скотт, исследователь нейробиологии из Имперского колледжа Лондона.

Через семь недель малышу вставили в черепную коробку шунт - специальное устройство, чтобы удалять жидкость из головы через трубку. И случилось чудо - мозг ребенка начал расти! Когда в возрасте 3 лет Ною провели повторное сканирование мозга, выяснилось, что его мозг нарастил 80 процентов и может функционировать почти в полном объеме. По словам доктора Скотта, возможно, удаление жидкости освободило пространство для роста мозга, но точного ответа ученые до сих пор не знают.

Недавно Ной отпраздновал девятый день рождения

Ной говорит, читает и выполняет математические упражнения, как и его сверстники. Однако он не ходит в школу и находится на домашнем обучении. Это связано с тем, что дома мальчик проходит интенсивный курс реабилитации, который направлен на развитие не только умственных способностей, но и физических. Дело в том, что Ной не может ходить. Соединение головного мозга и спинного не произошло и ребенок прикован к инвалидной коляске. В остальном он мало чем отличается от обычных детей и так же зависает в iPad, которым владеет в совершенстве.

А родители верят, что чудо исцеления продолжится и их ребенок сможет ходить. Два года назад парализованный ниже пояса Ной впервые смог пошевелить правой ногой. Это произошло после сеансов экспериментальной терапии - ее фишка в изменении способа, которым мозг посылает сообщения его конечностям.

Недавно парнишка, у которого с точки зрения науки не было шанса на жизнь, отпраздновал девятый день рождения. Его пример говорит о том, что чудеса случаются. Особенно если добрые люди вокруг делают все, для того чтобы чудо произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшую три недели назад женщину нашли живой в ливневой канализации

Спасатели недоумевают, как она попала в коллектор, полиция отрицает криминальный след (подробности)