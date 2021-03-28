Родители купили ему гроб еще до рождения: мальчик с 2% мозга чудом выжил и не отстает от сверстников

Недавно парнишка, у которого с точки зрения науки не было шанса на жизнь, отпраздновал девятый день рождения Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Еще до того, как Ной Уолл появился на свет, врачи сказали его родителям Шелли и Робу из Великобритании, что он никогда не будет ходить, разговаривать и есть самостоятельно. И даже если мальчик родится живым, то будет находиться в вегетативном состоянии.

Еще в утробе малышу поставили диагноз “расщепление позвоночника” - это врожденная аномалия, при которой у ребенка обычно парализована часть тела ниже места поражения. Кроме того, сканирование мозга показало, что у мальчика отсутствует большая часть головного мозга из-за порэнцефальной кисты, которая образовалась в его голове.

В довершении к этому букету болезней добавился синдром Эдвардса - редкое генетическое заболевание, связанное с дублированием 18-й хромосомы, с таким диагнозом до года доживает лишь 5-10 процентов детей. И, как вишенка на торте, синдром Патау - еще один тяжелый врожденный порок развития, 95 процентов детей с этим заболеванием не доживают до года.

Врачи пять раз предлагали Шелли Уолл прервать беременность, но она и ее муж отказывались, поскольку были противниками абортов и хотели дать ребенку шанс на жизнь. Однако, они отдавали себе отчет, что их ждет. После одного из тяжелых разговоров с врачами они еще до рождения малыша купили ему гроб и готовились к похоронам. Однако у самого Ноя были иные планы на будущее. Для начала он удивил персонал роддома, ожидавший появление мертворождённого дитя, истошным жизнеутверждающим воплем. Но медики по-прежнему давали ему немного шансов: МРТ показало, что у Ноя всего 2% мозга из-за того, что полость в его голове была заполнена жидкостью. По опыту врачи знали, что остаток дней ребенок с таким недугом проведет в состоянии овоща.

- Ной мог есть, дышать и пить, только потому что ствол его мозга был цел, - говорит доктор Грегори Скотт, исследователь нейробиологии из Имперского колледжа Лондона.

Через семь недель малышу вставили в черепную коробку шунт - специальное устройство, чтобы удалять жидкость из головы через трубку. И случилось чудо - мозг ребенка начал расти! Когда в возрасте 3 лет Ною провели повторное сканирование мозга, выяснилось, что его мозг нарастил 80 процентов и может функционировать почти в полном объеме. По словам доктора Скотта, возможно, удаление жидкости освободило пространство для роста мозга, но точного ответа ученые до сих пор не знают.

Ной говорит, читает и выполняет математические упражнения, как и его сверстники. Однако он не ходит в школу и находится на домашнем обучении. Это связано с тем, что дома мальчик проходит интенсивный курс реабилитации, который направлен на развитие не только умственных способностей, но и физических. Дело в том, что Ной не может ходить. Соединение головного мозга и спинного не произошло и ребенок прикован к инвалидной коляске. В остальном он мало чем отличается от обычных детей и так же зависает в iPad, которым владеет в совершенстве.

А родители верят, что чудо исцеления продолжится и их ребенок сможет ходить. Два года назад парализованный ниже пояса Ной впервые смог пошевелить правой ногой. Это произошло после сеансов экспериментальной терапии - ее фишка в изменении способа, которым мозг посылает сообщения его конечностям.

Недавно парнишка, у которого с точки зрения науки не было шанса на жизнь, отпраздновал девятый день рождения. Его пример говорит о том, что чудеса случаются. Особенно если добрые люди вокруг делают все, для того чтобы чудо произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшую три недели назад женщину нашли живой в ливневой канализации

Спасатели недоумевают, как она попала в коллектор, полиция отрицает криминальный след (подробности)