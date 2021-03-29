Вечно молодой, вечно Новый Арбат: кому продали знаменитые дома-книжки и ресторан «Прага»

Чтобы построить Новый Арбат был уничтожен исторический квартал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последняя масштабная реконструкция Нового Арбата (НА) была в 2016 году. Свернули незаконную торговлю, добавили деревьев, сделали парковки, переложили тротуарную плитку и асфальт. Но точечное обновление улицы продолжается до сих пор (см. «Что переделают»).

1914 год. Собачья площадка. Сейчас это район остановки «Кинотеатр «Октябрь». Фото: Эмилий Готье-Дюфайе

РУБИЛИ ПО ЖИВОМУ

— Эта улица — идея сталинского генплана 1935 года. Но началась война, и к строительству вернулись при Хрущеве. Достраивали при Брежневе. Конечно, с определенными изменениями. Генплан в духе времени: малоэтажную застройку снести, сделать широкую дорогу и большие дома, — рассказывает историк архитектуры Москвы Михаил Коробко.

Магистраль стала правительственной трассой: от Кремля и на Запад Москвы к новым районами и резиденциям глав государства. Прокладывали по живому — по исторической ткани города.

Обрубленные фасады старинных домов на Новом Арбате. Так получилось в результате тотального сноса всех домов царского времени. Фото: Андрей АБРАМОВ

Центром Нового Арбата до реконструкции в 60-е годы XX века была Собачья площадка. Сейчас это район остановки «Кинотеатр «Октябрь». Там стоял водоразборный фонтан, а на нем — стальная песья морда. Доподлинно неизвестно, причем тут собаки. Предполагается, что в этих кварталах находились царские псарни. Селились в местных особняк дворяне и купцы.

Новый Арбат — герой советских фильмов 60-70-х годов. Кадры из картин «Урок литературы» (реж. А. Коренев, 1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (реж. Л. Гайдай, 1973) и «Невероятные приключения итальянцев в России» (реж. Э. Рязанов, 1973).

— Прежние здания погибли. Но ценности в них не видели. Их воспринимали, как мы сегодня относимся к хрущевкам: отжившие свой век дома. Да и крупных памятников архитектуры здесь не было, — говорит Коробко.

Из-за того, что снесли большую часть застройки, а дома между старым и Новым Арбатом не тронули, в некоторых местах видны обрубленные фасады.

Московский дом книги — Новый Арбат, 8. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Новый Арбат при строительстве был новым во всех смыслах. В будущем при реконструкции важно сохранить это значение. Он показывал, каким может быть современный город. Визитная карточка: скоро все города СССР будут такими же. По крайней мере, об этом мечтали, — говорит историк.

В фильме «Три тополя на Плющихе» (1968) таксист Саша удивляет деревенскую Нюру видами проспекта Калинина (см. «Кстати»). Иван Грозный в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) хоть и телепортируется в дом на Новокузнецкой, но с балкона видит «лепоту» новой улицы — здание СЭВ, Новоарбатский мост.

Дома-книжки генсек Хрущев подсмотрел на Западе. Это Новый Арбат, 11 — бывший ТЦ «Валдай». Фото: Андрей АБРАМОВ

— Сейчас мир меняется, пробок становится меньше, правительство теперь летает на вертолете. Свою главную функцию улица частично потеряла, — считает историк.

ХРУЩЕВ ПОДСМОТРЕЛ НА КУБЕ

— Строительство Нового Арбата — удар по старой Москве, однако, это еще и лебединая песня оттепели. Широкие просторы, по которым можно гулять, обилие магазинов и ресторанов.

Дом-книгу по адресу Новый Арбат, 15 у Москвы выкупил «Апарт груп» в 2016 году за 2,4 млрд рублей. Сейчас тут отель и апартаменты. Фото: Андрей АБРАМОВ

За грампластинками шли в «Мелодию». Барышни выстраивались в отдел «Сирень» за парфюмом и парикмахерскую «Чародейка». Ухватить дефицитные товары можно было в Новоарбатском гастрономе и универмаге «Весна». За кино и фотокамерами ходили в «Юпитер». Если повезет, можно было занять столик в ресторанах «Ангара», «Арбат», «Валдай». В кинотеатре «Октябрь» показывали стереофильмы — 3D своего времени.

Дома-книжки генсек Хрущев увидел не то в США, не то на Кубе. По тем временам ноу-хау не только по форме, но и по технологии строительства. Планировалось, что все «книжки» будут жилыми. Но молодым семьям отвели лишь высотки на четной стороне (по 24 этажа). А дома на противоположной стороне (по 26 этажей) отдали под офисы министерств.

В этом доме жила мать Владимира Ленина. Его очень хотели сохранить и отодвинуть вглубь арбатских переулков, но не срослось. Особняк пал в 1962 году при реконструкции. Фото: из архива музея В. Ленина

— Сейчас с этими домами нужно что-то делать. Они возведены по принципу сварного шва. Конструкция не вечная. Даже старая застройка Арбата более долговечна. Поэтому рано или поздно придется принимать по ним какое-то решение, — отмечает Михаил Коробко.

Три дома-книги на нечетной стороне Правительство Москвы выставило на торги. Но покупатель нашелся только на один — №15. В конце 2018 года тут открылся фешенебельный комплекс The Book: апартаменты, отель, ресторан.

1884 и 2021 годы. Приют цесаревны Марии. Теперь на его месте здание СЭВ. Фото: из альбома «Москва виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений» / Андрей Абрамов

ПОДЗЕМНЫЕ УЛИЦЫ И ТРАССЫ

— Новый Арбат постоянно хотят видоизменить. Примерно 15 лет назад 13-й мастерской «Моспроекта-2» (архитектурное бюро, проектирует знаковые объекты — прим. авт.) заказали разработку туннеля. Вся проезжая часть должна была уйти под землю, — рассказывает Михаил Коробко.

Жилым домам-книжкам на четной стороне обновили фасады. Фото: Андрей АБРАМОВ

Магистраль должна была стать пешеходной улицей. Возводить над тоннелем новые дома нельзя. Вернуть прежние очертания улиц хотели тропинками, которые обрамляют деревья и малые архитектурные формы. Получился бы микс парка и общественных пространств. Но проект ушел в стол.

О подземельях Нового Арбата есть еще интересные факты. Тоннель, который соединяет Гоголевский и Никитский бульвары под Арбатской площадью, был первым подобным проектом в Москве. Построен в 1964 году.

Дом связи получит новую форму. Фото: Андрей Абрамов / эскиз проекта UM Architects

Под домами-книжками с нечетной стороны есть подземная трасса длинной в 1 км. В ней спокойно разъезжаются две машины, а под сводами пройдет «Газель». Тоннели нужны, чтобы доставлять товары в рестораны и магазины. Их до сих пор используют по назначению. Говорят, в советское время, партийная верхушка так попадала в рестораны вдоль Нового Арбата.

КСТАТИ

«Вставная челюсть столицы»

При проектировании в документах подписывали «Новоарбатский проспект». Еще был вариант «проспект Конституции». Однако улица Воздвиженка в те годы называлась в честь «всесоюзного старосты» Михаила Калинина. Поэтому новую магистраль нарекли проспектом Калинина. В народе улицу всегда называли Новым Арбатом. Официальное переименование утвердили в 1994 году.

Слева доходный дом Леонова, который ждет реконструкция в 2021 году, справа — бывший роддом Грауэрмана. Фото: Андрей АБРАМОВ

Писатель Юрий Нагибин окрестил улицу «вставной челюстью» — за высотки, которые не сочетаются со старой застройкой. Сами многоэтажки называли «мишкины книжки» или «сберкнижки Посохина» — главный архитектор проекта Михаил Посохин. Новый Арбат прозвали «двухкилометровым Бродвеем» — из уст советского человека звучит как обвинение в чуждом. Самые безумные теории гласят, что весь НА — олицетворение сионистского заговора. Четыре «развернутых» дома-книжки и здание СЭВ — аллюзия к пятикнижию Торы.

Точечная реконструкция и преображение Нового Арбата продолжаются до сих пор. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО ПЕРЕДЕЛАЮТ

1. Облицовка и подстветка

В пяти высотках на четной стороне на днях закончили отделывать фасады. На это ушло почти два года. Уложили фиброцементные панели: снаружи керамика, внутри бетон и слой синтетического наполнителя. У каждого окна повесили короб под кондиционер. Дома украсят подсветкой: будет будничный и праздничный режимы.

2. Прозрачный экзоскелет

В начале Нового Арбата стоит Дом связи (дом 2). В нем были справочная служба 09, телеграф и телефонная станция. Потом сдавали под офисы. Два года назад нашелся инвестор, готовый обновить фасад здания. Да так, что дом будет не узнать. Прежний был страшной коробкой, последние годы скрытой за рекламой. Сейчас он укутан строительными лесами и баннером к прошлогоднему Дню Победы. Идет реконструкция.

Фронт работ колоссальный: превратить коробку в воздушный замок. Для этого фасад остеклят, новые окна скрепят медным каркасом. Его еще называют экзоскелет (за схожесть с роботизированными устройствами, в которые облачают человека, чтобы усилить его конечности).

Внутри будет гостиница на 250 номеров, магазины, конференц-залы, на последнем этаже ресторан с панорамным видом.

В храм Симеона Столпника в 70-е годы выставляли домашних животных. кресты с куполов были сняты и внутри заседало общество охраны природы. Фото: Андрей АБРАМОВ

3. Обновляют особняки

По нечетной стороне от Арбатской площади за рестораном «Прага» (ул. Арбат, 2/1) уцелели несколько домов рубежа XIX-XX веков. Сама «Прага» закрыта на реконструкцию. Новый владелец — экс-журналист «Комсомолки», а ныне бизнесмен — Мирослав Мельник говорил, что сохранит ресторан, однако, часть площадей займут апартаменты, гостиничные номера и конференц-холл.

Что до исторических особняков, то и к ним добирается реконструкция. Бывший роддом Грауэрмана (дом 5), в котором родились Александр Ширвиндт и Булат Окуджава, превратился в «Макдоналдс». Роддом закрыли в 1991 году, здание обновили и прошлым летом.

По соседству с ним стоит доходный дом Леонова (дом 3, стр.1) — построен в 1889 году. Его готовят к обновлению: восстановят кирпичную кладку, окрасят фасад, заменят оконные и дверные откосы. Что будет внутри, пока неизвестно.

4. Коворкинг в стиле советского ретрофутуризма

Звучит дико и модно. Такую характеристику проекту дала компания «Ключ», которая планирует открыть офисы под съем на месте бывшего магазина «Хлеб» (дом 28). Арендовать рабочие места там смогут до 194 человек. Открытие в 2021 году

Денежки

Почем квартиры?

Аренда

1-комнатная квартира в доме-книжке - 55-80 тыс. руб. в месяц

2-комнатная там же - 80-100 тыс. руб. в месяц

Жилые апартаменты в The Book - 150-250 тыс. руб. в месяц

Апартаменты при отеле Marriott - от 200 тыс. руб. в месяц

Продажа

Квартира в доме-книжке на четной стороне

34 м² - 18,5 млн руб

53 м² - 20-25 млн руб.

70 м² - 32 млн руб.

Апартаменты в The Book - от 26 млн руб. за 38 м²

Апартаменты при отеле Marriott - от 57 млн за 82 м²

Квартира в ЖК «Новый Арбат» (150 — 250 м²) - 80-200 млн руб.

Средние цены на март 2021 года.