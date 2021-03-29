Невероятно, но фарт

Фишка героя Максима Матвеева в том, что полученные в вузе знания он применяет в казино. Фото: Канал «Россия 1»

Как известно, обыграть казино - задача безнадежная, однако талантливый математик Никита Пирогов (Максим Матвеев) решает попытать счастья с помощью цифр и формул. Попытка проваливается, причем вместе с материальными потерями игрок-неудачник несет и человеческие - погибают брат Никиты и его девушка. Пытаясь защитить себя от хозяина казино, на финансовые закрома которого он так опрометчиво покусился, Никита устраивается на работу к конкуренту своего врага и вскоре становится его правой рукой, помогая хозяину вычислять аферистов.

Вскоре «замкнутый и заикающийся парень» (именно так описывает своего героя Матвеев) превращается в акулу игорного бизнеса и в качестве награды за труды встречает девушку своей мечты - сексапильную слепую певицу, роль которой исполняет Александра Ребенок. По законам жанра в какой-то момент Пирогов захочет «обналичить фишки» и вместе с любимой выйти из опасной игры - разумеется, найдется целая толпа «доброжелателей», которые с этим решением героя категорически не согласятся.

Александра Ребенок играет слепую, но невероятно сексуальную певицу Наталью Левандо. Фото: Канал «Россия 1»

В остросюжетной драме, снятой режиссером Юрием Морозом по сценарию Алены Званцовой, снимались также Игорь Миркурбанов, Артем Ткаченко, Дмитрий Астрахан и другие популярные артисты.

«Теория вероятности».

С 29 марта,

понедельник - пятница, 21.20.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Река» течет к финишу

На этой неделе у режиссера Юрия Мороза настоящий бенефис - помимо «Теории вероятности», зрители увидят заключительные серии снятой известным постановщиком исторической саги «Угрюм-река». Очередная экранизация романа Вячеслава Шишкова собрала целую россыпь ярких актеров, некоторые из которых, что интересно, снялись и в «Теории вероятности». Помимо Александры Ребенок, появляющейся в «Угрюм-реке» в образе баронессы Нелли, здесь блистает Роман Мадянов, играющий, напомним, Якова Куприянова - в «Теории вероятности» у Романа Сергеевича важная роль влиятельного и не слишком законопослушного депутата.

«Угрюм-река», заключительные серии.

Понедельник - четверг, 21.30.