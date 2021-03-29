«Мои ошибки хотя бы не видно из космоса»: В интернете шутят над контейнеровозом, перекрывшим Суэцкий канал

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Самая обсуждаемая тема в мире – заблокированный Суэцкий канал. Утром 23 марта команда гигантского контейнеровоза Ever Given в сложных погодных условиях не справилась с управлением груженной под завязку махиной, и судно уткнулось носом в берег канала.

С тех пор египетские власти пытаются углубить дно, расширить берег и сдвинуть с места контейнеровоз с помощью буксиров. Результат – всего несколько метров прогресса. И пока экономисты оценивают, во сколько именно сотен миллиардов долларов обойдется блокировка прохода между Средиземным и Красным морями, а эксперты по судоходству раздумывают, не быстрее ли застрявшим в пробке судам пойти обходить Африку, в интернете вовсю шутят над ситуацией. Конечно, вряд ли смешные картинки клепают те, кто несет убытки из-за этой ситуации.

Многие предлагаются свои решения проблемы. Разумеется, не вполне серьезные.

В Египте может появиться новая пирамида, если контейнеровоз разгрузить, чтобы тот мог выбраться из канала. Фото: социальные сети

Судно Ever Given не стало бы проблемой для супергероев или монстров вроде Годзиллы и Кинг Конга. Фото: социальные сети

Прием из мультика «Вверх» тоже мог бы сработать. Фото: социальные сети

Похожий сюжет был и в фильме про Остина Пауэрса. Фото: социальные сети

Люди немедленно начали узнавать в истории контейнеровоза Ever Given типичные ситуации из своей жизни.

Мои планы сбросить вес – Зеленый чай, который я пью. Фото: социальные сети

Моя злость - мои проблемы. Фото: социальные сети

Работа, которую мне нужно сделать – Моя мотивация. Фото: социальные сети

Количество мест, куда я хотел бы поехать в этом году – Мои дни отпуска. Фото: социальные сети

Ты можешь ошибаться, но хотя бы это не будут ошибки, которые видно из космоса. Фото: социальные сети

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