У погибшей мамы известного артиста в больнице украли телефон

Янко Золотой заявил о краже в полицию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Недавно в семье 30 -летнего артиста Янко Золотого произошла трагедия, в больнице умерла его мама Анжелика Янко. Об этом молодой человек сообщил в соцсетях.

На печальную новость последовали соболезнования от коллег по сцене: резидента лейбла Black Star МС Дони, композитора Павла Мурашова, исполнителей Дениса Агамирова, Артёма Умрихина, более известного под псевдонимом Артик и многих других. Мама была важным человеком в жизни артиста. Но и без того тяжелая утрата для Золотого и его сестры оказалась омрачена крайне неприятными обстоятельствами. Об этом артист рассказал kp.ru

— После смерти мамы в больнице нам вернули не все её вещи, особенно ценным сейчас для нас стал её телефон. Там очень много наших совместных и её фотографий, это память, всё что у нас теперь осталось. Но его не могут найти. Это кощунство, второй месяц мы не можем ничего добиться, — возмущается музыкант.

Недавно в семье 30 -летнего артиста Янко Золотого произошла трагедия, в больнице умерла его мама Анжелика Янко. Об этом молодой человек сообщил в соцсетях. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Любые попытки вернуть телефон так и не увенчались успехом. Золотой пытался выяснить, с кем его мама лежала в одной палате, кто из персонала больницы занимался её лечением и связать концы с концами, но ответа на свои вопросы так и не получил. Отчаявшись решить вопрос мирным путём, музыкант заявил в полицию.

— Поступило заявление о том, что неустановленное лицо, находясь на территории ГКБ №15 путем свободного доступа, тайно похитило принадлежащий умершей гражданке мобильный телефон. После чего с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылось. Обстоятельства произошедшего и сумма причиненного ущерба устанавливаются. — сообщил источник kp.ru.

Полиция начала проверку, но шансы вернуть телефон, как говорят сами правоохранители, очень малы.

Тимати , Золотой и другие участники двух коллективов часто встречались на одной сцене, чтобы почтить память погибшего товарища. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Золотой позиционирует себя как певец, продюсер, танцор и композитор. Известность молодой человек приобрёл после создания со своим другом Ратмиром Шишковым совместного проекта "SD Family" в 2004 году. Но путь коллектива оказался недолгим, в 2007 году Ратмир погиб в автокатастрофе. В тот момент осиротела не только знаменитая "Банда", но и менее известная "SD Family". Тимати , Золотой и другие участники двух коллективов часто встречались на одной сцене, чтобы почтить память погибшего товарища. После смерти Ратмира "SD Family" всё же предприняла попытку собраться снова, но в 2011 Янко Золотой покинул коллектив ради сольной карьеры.