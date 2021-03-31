Новые правила техосмотра: что есть и к чему готовиться

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Власти ужесточают требования к техосмотру, а диагностика автобусов и вовсе будет проводиться при участии сотрудника Госавтоинспекции.

Заявление Михаила Мишустина о необходимости отложить введение нового регламента ТО прозвучало на заседании Кабмина почти месяц назад. Вслед за заявлением почти сразу вышло постановление правительства, продлевающее срок действия диагностических карт. И теперь, на исходе марта, можно ожидать, что автовладельцы уже во всем разобрались и поняли, кто уже сейчас призван испытать на себе реформу ТО, а кому отсрочка вышла, что с ОСАГО и пр. Но, судя по тому, что в СМИ до сих пор выходят статьи с заголовками вроде «В России отменили техосмотр» или «Техосмотр не нужен», разобрались не все и не во всем. Внесем ясность.

История вопроса

Напомним, что реформа ТО задумывалась давно. Причины, побудившие власти вплотную заняться этим вопросом, объективны. Не секрет, что от 70 до 80% автовладельцев игнорируют процедуру техосмотра, а необходимые для оформления полиса ОСАГО и передвижения по дорогам общего пользования диагностические карты попросту покупают. И это в стране, где почти половина автомобилей старше 14 лет. На фоне стабильного роста ДТП по причине неисправности транспортных средств. Согласно оперативным данным, только в минувшем году произошло 7658 таких аварий, в которых погибли 1223 человека. Оба показателя выросли в сравнении с 2019 годом на 13,7% и на 10,5% соответственно. Так что смысл реформы не в самой по себе ликвидации серых схем приобретения диагностических карт, а в том, чтобы, заблокировав эту схему, обеспечить реальную проверку безопасности транспорта.

Законопроект приняли еще в 2019 году. Введение самой процедуры ТО по новым правилам запланировали на июнь 2020 года. Но осуществлению планов тогда помешала эпидемиологическая ситуация, и запуск отложили на 1 марта 2021 года. Причину нового переноса сроков - уже на осень - глава Кабмина тоже косвенно увязал с ковидом: «Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей».

В СМИ по этому поводу появилось множество комментариев. Главный акцент - на «накладках» и угрозе транспортного коллапса. Но самих автомобилистов больше занимают практические вопросы. На них и остановимся.

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Еще раз о сроках

Уточним, что реформу, собственно, никто не откладывал. Председатель правительства лишь заметил, что в полном объеме она заработает с октября 2021 года. При этом с 1 марта, как и было намечено, вступили в силу поправки в закон о техосмотре, новые правила прохождения ТО и одновременно правительственное постановление о продлении диагностических карт, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября. Как сказано в постановлении, сроки продлены на полгода, но не менее чем до 1 октября. И вот это «до 1 октября» многих сбивает с толку. Поясняем. Если карта закончилась, допустим, 2 марта 2021 года, она считается действующей до 2 октября. Нетрудно посчитать, что от одной даты до другой проходит не полгода, а целых семь месяцев. Но сказано же: «не менее чем до 1 октября». А если срок действия карты истекает, скажем, 30 сентября, о новой можно не беспокоиться вплоть до 30 марта следующего года, то есть те самые полгода с момента окончания срока. Обращаться за продлением карты никуда не надо - оно происходит автоматически. И полис ОСАГО по ней оформят без проблем.

Кто первый?

Само по себе продление сроков действия карты предполагает, что карта уже есть. Те, кто должен получить диагностическую карту впервые, то есть владельцы легковушек-четырехлеток, и те, у кого срок действия карты истек до 1 февраля 2021 года, должны пройти техосмотр. Им выпал жребий первыми испытать на себе действие реформы.

По новым правилам получить диагностическую карту без визита на пункт техосмотра не получится. Электронные карты будут оформляться непосредственно в информационной системе ЕАИСТО. А программа не позволяет этого сделать без двух фотографий автомобиля с указанием геопозиции и времени съемки. Одно фото (вид спереди) делают в начале диагностики: без него нельзя запустить процедуру оформления в ЕАИСТО, а другое (вид сзади) - в конце: без него процедуру нельзя завершить. Разница во времени на снимках должна соответствовать времени проведения диагностики. Для легковых автомобилей это полчаса. Карта заверяется усиленной квалифицированной подписью сотрудника сервиса.

ТО, да не то

Деятельность операторов и работа пунктов ТО на контроле у Госавтоинспекции. Вплоть до непосредственного наблюдения - маршруты патрулирования приближены к пунктам ТО, чтобы видеть, как часто машины заезжают на техосмотр. Кроме того, инспектируются сайты операторов на предмет обнаружения предложений о продаже диагностических карт, по ЕАИСТО проверяются внесенные данные об автомобиле и контролируется пропускная способность ТО. С 1 марта для каждого пункта в зависимости от количества диагностических линий, числа экспертов и категории проверяемых ТС устанавливается своя пропускная способность. Превысить ее более чем на 5% нельзя. Собственно, это ограничение уже заложено в ЕАИСТО - система просто не позволит оформить карту сверх лимита. Но если трижды было зафиксировано превышение, Госавтоинспекция отреагирует. Внеочередной выездной проверкой, а то и контрольной закупкой… Техосмотр автобусов и вовсе проводится при непосредственном участии сотрудника Госавтоинспекции. Карта подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью инспектора технадзор.

Техосмотрительность

Практика покупки диагностической карты без фактического осмотра укоренилась едва ли не с 70-х годов прошлого столетия. И принципиальное ужесточение правил ТО для российского автомобилиста - ситуация почти стрессовая. Поэтому многие задаются вопросом: а чем грозит отсутствие техосмотра? Честно отвечаем: пока ничем. Ну, кроме того, что вы не сможете приобрести полис ОСАГО. Но это до 1 сентября. А потом вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым страховщик может предъявить автовладельцу регресс, если по его вине произошло ДТП, страховщик компенсировал ущерб, а у автомобиля на тот момент не было действующей диагностической карты. А с 1 марта 2022 года автовладельцев и водителей будут штрафовать на 2000 рублей за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр. Штраф будет выписываться автоматически с дорожных камер.

Да, за сутки на такого нарушителя может быть выписан только один штраф. Но сколько таких суток пройдет, пока вы не пройдете техосмотр?! Уж лучше вовремя проявить техосмотрительность. Тем более что вышла отсрочка. Полгода - достаточный срок, чтобы автомобилисты свыклись с мыслью о том, что техосмотр проходить все-таки придется, а система заработала «без сбоев», так, чтобы гражданам «не было никаких неудобств». Как премьер-министр Мишустин пообещал.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».