В Москве миллионеру отрубило голову поездом метро

Бизнесмен упал на рельсы прямо перед прибывающим составом

Трагедия случилась в Москве на станции метро «Дмитровская» еще 21 марта, однако личность погибшего стала известно только сейчас. В тот день на рельсы упал 72-летний бизнесмен, основатель и председатель совета директоров крупной сельскохозяйственной компании Валерий Багдасаров. Сотрудники станции заметили случившееся и бросились на помощь мужчине, однако было уже поздно - именно в этот момент на станцию на всех порах прибывал поезд. Машинист применил экстренное торможение, но скорость состава была слишком велика.

«Когда экстренным службам удалось забраться под состав, они обнаружили тело скончавшегося 72-летнего бизнесмена Валерия Багдасарова. Мужчине буквально отрубило голову колесами поезда. Шансов выжить в таких обстоятельствах у него не было. Тело погибшего мужчины подняли с путей и доставили в судебный морг.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося. Оперативники пытаются выяснить, зачем вообще миллионеру, основателю крупной сельхозфирмы, понадобилось спускаться в метро. Что именно Валерий Багдасаров делал на станции в тот злополучный день, а также как и при каких обстоятельствах мужчина упал на рельсы, установит следствие.

Валерий Багдасаров - крупный российский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров сельскохозяйственной промышленной группы ЗАО ПГ «Алсико», которая занимается полным производственным циклом, выпуская средства защиты растений и продукцию из цеолита. Фирма известна в России и за рубежом.