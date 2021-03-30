Антибиотики и гормоны в питьевой воде: откуда появляются и как бороться с ними в домашних условиях

Как сделать питьевую воду безопасной в домашних условиях?

Что такое гормональные препараты и антибиотики?

Гормональные препараты — лекарственные средства, которые назначаются при ряде нарушений, среди которых болезни эндокринной системы и многие другие. Иногда гормоны принимают и абсолютно здоровые женщины: например, как средство контрацепции при планировании беременности или менопаузе.

Антибиотики — одно из самых популярных лекарственных средств в мире. Первым антибиотиком считается пенициллин, открытый еще в 1928 году. Всего известно несколько тысяч видов этих натуральных и синтетических веществ. Они подавляют размножение бактерий в организме человека и вызывают их гибель. Антибиотики применяются для лечения многих заболеваний, в том числе, пневмонии. Пандемия коронавируса привела к взрывному скачку в употреблении антибиотиков. По данным ВОЗ, 72% пациентов по всему миру, больных COVID-19, получали для лечения именно антибиотики. Многие даже стали пить их «на всякий случай». Итог этого процесса вызывает серьезные опасения. Причем, речь идет не только о состоянии больных (антибиотики абсолютно бесполезны на начальной стадии коронавируса, и уж тем более, их нельзя пить «для успокоения совести»), но и об окружающей среде.

Как антибиотики и гормоны попадают в воду?

Все очень просто: ученые установили, что более половины антибиотиков полностью не разрушаются после того, как оказываются в нашем организме. То есть, попадая в сточные воды, они сохраняют свою биологическую активность. Это касается и гормонов (в том числе, противозачаточных таблеток). Очистные сооружения, даже очень современные, не способны полностью фильтровать воду от антибиотиков. Исследование, проведенное в 2013 году в Троицком и Новомосковском районах столицы, показало, что даже в очищенной сточной воде присутствуют остаточные следы фармпрепаратов. Кстати, хлорирование воды в случае с некоторыми видами антибиотиков только усугубляет ситуацию, увеличивая их токсичность.

Наиболее эффективно от фармпрепаратов воду очищают озонирование, обработка порошкообразным активированным углем или обратноосмотическая очистка. Но в России централизованно на станциях водоподготовки эти методы не применяются. Во-первых, зачастую это достаточно дорогие для городского бюджета технологии. А во-вторых, это связано и с тем, что гормоны, например, не внесены СанПиНом в перечень потенциально опасных веществ. Они даже не фигурируют в протоколе, по которому исследуют воду. А значит, их содержание в воде официально признано допустимым. При этом научное сообщество в России, экологи, которые берут независимые пробы, находят не просто следовые, а вполне существенные загрязнения, потенциально способные оказывать негативное влияние на живой организм. Получается, что антибиотики и гормоны возвращаются к нам в самый неподходящий момент — когда никто не собирался употреблять их намерено.

*Список лекарственных соединений, входящих в состав фармацевтических препаратов, наиболее распространенных на территории РФ.

Еще один источник антибиотиков и гормонов в воде — это животноводческие фермы, а также нелегальные свалки лекарств. Поэтому даже если вы живете в частном доме и используете воду из скважины, в ней все равно могут оказаться остатки фармпрепаратов.

Кстати, в Европе по этому поводу уже относительно давно бьют тревогу. Например,ученые из университета Йорка провели исследование и изучали содержание 14 основных антибиотиков в реках 72 стран. Из 711 источников антибиотики обнаружили в 65% (462 источниках питьевой воды). Потенциально опасная концентрация была обнаружена в 51 источнике. Еще одно исследование выявило остатки фармпрепаратов в реке Дунай. По данным научной статьи, опубликованной в журнале Environmental pollution в 2020 году, в Дунае обнаружено 52 вида фармпрепаратов из 111 потенциально возможных.

Чем это чревато для организма?

Последствия, увы, не самые приятные. Даже в незначительных, но постоянных дозах антибиотики и гормоны в воде наносят ощутимый вред здоровью. Наибольшим рискам подвержен неокрепший детский организм. Регулярное употребление антибиотиков может стать причиной снижения иммунитета, гормоны нарушают нормальную работу половой системы, провоцируют дисфункции. Кроме того, у нас возникает привыкание к лекарственным средствам. В итоге человек с удивлением отмечает, что прописанный врачом антибиотик не действует. И, конечно, не стоит забывать про аллергические реакции.

Опасны фармпрепараты и для других живых организмов: так, в Канаде провели необычный эксперимент. Озеро, не связанное с другими водоемами, намерено загрязнили этинил-эстрадиолом — гормоном, который составляет основу большинства контрацептивов. Присутствие этого гормона в воде негативно сказалось на популяции рыбы: за 7 лет она исчезла практически полностью. Ученые выяснили, что это произошло из-за феминизации мужских особей и прекращения выработки веществ, необходимых для оплодотворения икры.

Как избавиться от антибиотиков в питьевой воде?

К сожалению, традиционное кипячение не помогает победить содержащийся в воде антибиотик. Бутилированная вода считается более безопасной, чем ее аналог из-под крана, но и здесь есть нюансы. Так, некоторые недобросовестные производители намеренно добавляют в бутылки все те же антибиотики, чтобы увеличить срок хранения. Кроме того, в средстве для обеззараживания пластиковой тары тоже могут присутствовать антибиотики, поэтому даже бутилированная вода на 100% не защитит вас от вредных веществ. Что же делать?

Ответ очевиден: воду нужно очищать самостоятельно. На помощь придут современные фильтры с активированным углем или фильтры на основе обратного осмоса — оба варианта есть, например, у бренда БАРЬЕР. К счастью, сегодня производители предлагают компактные варианты, которые подойдут жителям городских квартир. Вы можете приобрести практичный кувшин-фильтр, который не займет много места на вашей кухне. Кроме того, он крайне прост в использовании. Все, что от вас потребуется, время от времени меня кассеты, которые эффективно устраняют хлор и следы фармпрепаратов. Фильтр также убирает излишнюю жесткость воды. В комплект входят 3 кассеты, каждая из которых имеет ресурс очистки до 350 литров.