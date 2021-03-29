Комик шоу Stand Up Иван Абрамов: «Меня чуть не убил в лифте огромный пьяный мужик»

Иван Абрамов, кто бы мог подумать, сильно не уверен в себе, не имеет друзей и часто завидует

Давний участник шоу Stand Up, дипломат, пародист и кавээнщик Иван Абрамов, кто бы мог подумать, сильно не уверен в себе, не имеет друзей и часто завидует. И для того, чтобы побороть комплексы, страхи и изъяны, стал ходить к психоаналитику, о чем (и не только об этом) развернуто рассказал в ютуб-блоге «Макарена». «КП» приводит ключевые выдержки беседы.

ПРО ДРУЗЕЙ

«Для меня самый большой грех — предательство. Все идет из детства. Я до сих пор большой ребенок (концертная программа так и называется) не потому, что я умею радоваться жизни и собираю оловянных мушкетеров. А потому что я, к сожалению, руководствуюсь механизмами оценки пятилетнего ребенка. Обидчивость, например. Так вот в детстве я лежал в больнице, и там были процедуры, связанные с носоглоткой. Меня посадили за железный стул, привязали ноги и руки, и стали удалять аденоиды. Никакой анестезии не было. Была только женщина, которая повторяла: «Ну не надо так орать, тебя что, режут?». А меня реально резали, убивали! Маме не давали войти. Я звал ее. И не дал им закончить операцию. Вышел и увидел маму, которая плакала возле подоконника. Подошел и сказал: «Мам, пойдем домой». И с тех пор меня преследует эта травма — тревога за то, что меня бросят, предадут. Пресекаю эту опасность тем, что просто не завожу друзей»

ПРО ШОУ В СТИЛЕ «ВЕЧЕРНЕГО УРГАНТА»

«Мог бы я делать шоу, как Иван Ургант? Да. И буду. Хочу это делать. Проработав моменты, связанные с неуверенностью, могу сказать, что все получится. И мы сделаем это в ближайшие два-три года на моем ютуб-канале. Сделаю все, чтобы это было круто. Грыз бы землю»

ПРО БЛИЗОСТЬ СМЕРТИ

«В самых неагрессивных районах России и Москвы можно умереть. В любое время года и дня. В четыре часа дня меня после автошколы чуть не убили в лифте. Захожу в лифт — там стоит огромный мужик. Был похож на домодедовского упыря, которого показывали на НТВ в программе «Криминальная Россия. Современные хроники». Огромный и пьяный мужик выходит из грузового лифта — я захожу, нажимаю этаж. Он сразу же возвращается, держась за карман, где что-то поблескивает, и говорит: «Давай показывай, че у тебя там?». Я на инстинкте самосохранения делаю вид, что лезу в карман, сам его толкаю, выбегаю, а он начинает орать «Стоять, **** (блин)!» Я добежал до школы, тут же позвонил отцу, тогда уже были мобильные, весь в соплях начал кричать: «Папа, надо собрать всех! Тут такое...». Мы возвращаемся к тому подъезду — лежат три трупа. Заходим в лифт — тоже кровища. И папа такой: «Ну, успел ты, слава богу».

ПРО ГОНОРАРЫ

«Максимальная сумма, заработанная за мероприятие, - 1 миллион 200 тысяч рублей. Это была свадьба, которую я вел, выступал со стендапом и прописывал некую викторину про жениха и невесту. Какие ощущения? Я долго работал, чтобы люди захотели меня увидеть за такие деньги. Почему у меня должно быть чувство стыда? Я их заслужил. Первую свадьбу я провел за 25 тысяч рублей»

ПРО КВН И МАСЛЯКОВА

«Начиная с этапа региональных лиг игроки делают взносы. Можно долго говорить о том, что там получает или не получает семья Масляковых. Многие расценят то, что я скажу, как лизоблюдство, но у меня только благодарность [к КВН]. Это взаимообязанность. Не было бы КВН без кавээнщиков. Многие говорят, что нечестно. Масляков — барин. Даже если и так, то лично у меня все, что было, оплачивалось из бюджета МГИМО. Иногда я вкладывал и свои деньги. До сих пор не вернул 300 тысяч рублей, к примеру. Мы поставили все на кон: наняли кучу авторов, потратились на реквизит»