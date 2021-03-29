Кто может получать пособия на детей в России: Минтруд смягчил требования с 1 апреля

Минтруд уточнил требования к получателям пособий на детей от 3 до 7 лет, которые будут выплачиваться с 1 апреля. Фото: Shutterstock

ЗЕМЛИ ИМЕЙ — ХОТЬ ГЕКТАР! И НЕСКОЛЬКО КВАРТИР

Минтруд уточнил требования к получателям пособий на детей от 3 до 7 лет, которые будут выплачиваться с 1 апреля.

Изменения направлены на то, чтобы при оценке, нуждается семья в выплатах или нет, учитывался весь объем доходов и имущества семьи. Оценка имущества позволит отсечь тех, кто на незадекларированные доходы сумел купить, например, несколько квартир и сдает их.

- Одновременно получатель пособия может владеть одной квартирой и одним домом независимо от площади этой недвижимости, - уточнили «КП» в Минтруде. - А вот если семья владеет несколькими квартирами и несколькими домами, то общая площадь должна быть не более 24 кв. м на человека в квартирах и не более 40 кв. м на человека в домах. Также в собственности у семьи могут быть гараж или машиноместо, нежилое строение, земельный участок, автомобиль, мотоцикл, сельхозтехника и моторная лодка.

При этом в расчет не входят доли, размером менее 1/3 в общем объеме жилья. Например, член семьи, претендующей на пособие, получил наследство в другом городе, в квартире, где живут другие родственники. Юридически у него площадь есть, а извлечь из нее доход человек не может.

Коме того, в первоначальном варианте изменений, предложенном в середине марта, ведомство предлагало ограничить площадь земли, которой владеет нуждающаяся семья, 25 сотками.

- Но после обсуждений проект постановления доработан с учетом предложений Общественного совета. Ограничение до 25 соток сохранено только для городов, а в сельской местности максимальная площадь участков увеличена до 1 гектара, - пояснили «КП» в Минтруде.

А САМ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ СДЕЛАЛ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ БЕДНОСТИ?

Кроме того, ведомство ввело принцип «нулевого дохода». Это значит, что получатели пособий должны иметь хоть какой-то официальный заработок. Зарплату, гонорар, доходы от предпринимательской деятельности, стипендию или пенсию.

- Речь идет о том, чтобы каждый из родителей имел такой доход, а не один, если мы говорим о семьях с двумя родителями, - уточнили в Минтруде.

При этом предусмотрен ряд объективных ситуаций, при которых пособие все равно будет назначаться. Например, отсутствие дохода из-за ухода за инвалидом, по причине отбывания наказания в местах не столь отдаленных и в течение 3 месяцев после освобождения, официальное пребывание в статусе безработного, лечение сроком от 3 месяцев и некоторые другие.

Тонкий вопрос — а если отец работает, а мама дома сидит, ужин готовит, пока муж на работе, а дети в садике?

-Если в семье нет объективных причин для того, чтобы мама не работала, например, наличие ребенка до 3 лет, или уход за детьми в многодетной семье, то такая семья не имеет права на получение пособия на детей от 3 до 7 лет, - уточнили в Минтруде. – Таким семьям может быть предложен социальный контракт.

СКАЗАНО «КП»

- Есть очень несправедливый момент в том, что государственные пособия получают не только реально нуждающиеся, но и те, кто к этой категории относится лишь формально, - прокомментировал для «КП» нововведения Минтруда член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. - Изменения Минтруда позволят избежать этой несправедливости.

См. также.

КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

+ Базовая выплата — 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

+ Если после этих выплат среднедушевой доход семьи будет по-прежнему ниже прожиточного минимума по региону, то размер выплаты увеличивается до 75%.

+ Если и повышенный размер выплаты не выведет семью из категории нуждающихся, то ей будут выплачивать 100%.

*Средний по стране размер прожиточного минимума на ребенка — 11500 руб.

** Право на пособие имеют семьи, в которых доход на члена семьи меньше прожиточного минимума по региону.

ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО ЗНАТЬ О ПОСОБИЯХ

- Пособия станут доступнее: опекаемые дети и студенты до 23 лет учитываются в составе семьи,

- Выплаты родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами больше не учитываются в доходах,

- Подать заявление на пособие в новом размере можно на Госуслугах, в МФЦ или органах соцзащиты - достаточно заполнить обычное заявление на выплату,

- Те семьи, которым пособие назначено в повышенном размере (от 75%), смогут получить доплату за первые 3 месяца.