В Китае показали, как надо отвечать на американские санкции

Пекин ответил санкциями на обвинения Евросоюза, США, Канады и Великобритании. Фото: REUTERS

Чем обернулся бойкот китайской продукции для тех, кто такой бойкот объявил. И почему Госдепартамент США возмущён прилетевшей «ответкой».

Китай на днях показал нам, как надо вести себя в ответ на санкции. Не только на вводимые со стороны государств, но и активно вовлеченных ими в политические процессы частных компаний. Пример получился поучительным, а урок - весьма показательным…

Американский Госдепартамент на своем примере доказал, что украинство заразно. Каким путем передается, воздушно-капельным там или каким другим, наука пока не выяснила, но американские дипломаты стали вести себя точь-в-точь, как будто они украинские: с одной стороны, им все должны, с другой – они готовы обидеться на всех и каждого по любому поводу.

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер давеча обвинила тут Китай в том, что он на государственном уровне бойкотирует западные бренды. Мало того, что бойкот осуществляется на государственном уровне, так еще и в китайских соцсетях распространяются призывы отказаться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas. И это, мол, фи, как нехорошо, потому что объем продаж продукции этих компаний в Китае из-за этого упал.

- Это равносильному корпоративному и потребительскому бойкоту, - ужаснулась госпожа Портер.

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Джалина Портер. Фото state.gov

А они, эти компании, ведь ни в чём не виноваты. Подумаешь, все три компании отказались закупать синьцзянский хлопок, поскольку посчитали его производство рабским трудом (от себя скажу, что когда был в СУАР КНР, видел там высочайший уровень автоматизации и роботизации в агросекторе, не во всякой европейской стране такое есть). Они ведь за права человека и всё хорошее выступают. А потому их нельзя обижать. Собственно говоря, за що их-то так?

То есть понимаете, им можно бойкотировать, а вот их – никак нельзя. И что с того, что ранее были заключены контракты, что поставщики уже распланировали свою работу в соответствии с ними, а теперь им надо искать новых покупателей, возможно, даже демпинговать и нести убытки. Причём, по поводам, которые сформулированы по хорошо известному в России принципу «хайли лайкли». Кстати, именно на этих основания США, Великобритания и Евросоюз ввели тут санкции против Китая. Брюссель, вообще, ввел первые более чем за 30 лет санкции против КНР. Осторожность европейцев понятна, Китай – их крупнейший торговый партнер. Побаиваются, что может ответить так, что мало не покажется. Но понадеялись на уверения американцев, что ответка не прилетит. Мол, ответные шаги, знаете, это совсем не по-джентльменски.

Но вот в случае с Китаем, получилось, что не на тех напали. Государство ответило весьма быстро и адекватно. Пекин ответил санкциями против Евросоюза, США, Канады и Великобритании. С мотивацией «из-за лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного региона КНР. Что касается компаний, бойкотирующих синьцзянский хлопок, то тут всё «выросло» еще веселее. Призывами не покупать и игнорировать продукцию этих фирм, дело не ограничилось.

Шведской фирме H&M, выступившей с заявлением, что «мы поддерживаем требования перестать угнетать уйгуров в Китае», дали сутки на то, чтобы отозвать свое выступление и извиниться. Этого не последовало. Тогда фирма H&M просто исчезла с виртуальной карты Китая. Ее нет в поисковых системах местного аналога интернета, в социальных сетях, нельзя заказать такси по сети, чтобы доехать до магазина – нет такого адреса в навигаторе. И даже в физическом магазине просканировать QR–код с ценника невозможно. Телефон просто сообщает в ответ на такую попытку, что ничего не видит. Если американцы не успокоятся и решат продолжить дальше, то впору будет беспокоиться не только за H&M, Nike и Adidas, но и, например, за айфоны и так далее.

В общем, здравствуйте, девочки, приехали.

И последнее. Что-то приятно тревожно становится в этой ситуации за Украину, которая обманула китайских инвесторов в «Мотор Сич» и не просто кинула их на деньги, но и все дальнейшие стратегические планы порушила. Это ведь покруче обычного бойкота было. И ответка будет явно пожёстче. А американцы смогут в этом случае помочь лишь тем, что встанут рядом и заголосят дуэтом: «А нас-то за що?» И то - в лучшем случае.