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Происшествия29 марта 2021 18:10

Ищут других жертв: В Сходне задержан педофил, организовавший дома порностудию

Первое дело на него завели 25 лет назад, но отыскать извращенца смогли только сейчас
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Фото подозреваемого предоставлено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

Сотрудники Московского межрегионального СУ СКР на транспорте вышли на след возможного преступника, которого разыскивали 25 лет. Тогда в вагоне электрички «Москва - Крюково» неизвестный домогался до школьника. Виновника не смогли установить и задержать.

— Злоумышленнику удалось скрыться от следствия, пребывая на свободе он совершил ряд аналогичных преступлений, — сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Однако дело не закрыли. Им занимался отдел криминалистики по расследованию преступлений прошлых лет. Сыщикам пришла оперативная информация, что извращенец живет в подмосковной Сходне — микрорайоне Химок. Опергруппа нагрянула по адресу.

— В квартире предполагаемого преступника располагалась комната с большим количеством детских игрушек. Соседи злоумышленника сообщили, что к нему в квартиру приходили несовершеннолетние, — добавили в пресс-службе ведомства.

Что до того случая в электричке, то по нему уже истек срок давности. Наказать за него жителя Сходни не могут. Однако на компьютере мужика нашли детскую порнографию. Ему грозит до 10 лет колонии. К тому же в следствии не исключают, что были и другие жертвы домогательств. Их пытаются отыскать.

Обвиняемый взят под стражу на время следствия.

КОНКРЕТНО

Если располагаете какой-либо информацией о преступной деятельности человека на фото, знаете его жертв или подельников, звоните по телефонам 8 (964) 788-30-05 (дежурный по управлению СК на транспорте) или 8 (499) 264-68-34 (дежурная часть МВД на транспорте).

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