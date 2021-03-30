- Уф, все тесты прошел. Теперь впереди 11 лет мучений!

С 1 апреля стартует запись детей в первые классы. По сравнению с прошлыми годами - поздновато, ведь раньше очереди выстраивались уже в феврале. Впрочем, давно прошли времена, когда родители жгли ночью костры около школы. Теперь заявления подаются онлайн, через портал госуслуг. Но есть нюансы.

Когда подавать документы

С этого года вступил в силу приказ № 458 Минпросвещения о записи в первые классы школ. В нем установлены новые сроки подачи документов. Изменилась и сама процедура зачисления. Раньше, если вы жили на «школьной» территории, то ребенка зачисляли в первый класс через 7 дней после подачи документов. Теперь придется ждать окончания первой волны зачисления, в которую принимают документы от всех жителей закрепленных за школой домов. После этого школа опубликует общий приказ о зачислении.

Так что родители могут не торопиться заполнять заявления в первые же минуты старта записи. А то в прошлые годы в некоторых регионах ажиотаж был таким, что сервера и электронные системы падали под напором посетителей.

Затем, если в первых классах останутся свободные места, наступит очередь второй волны зачисления. В нее принимают документы от тех, кто живет в других районах. Вот тут лучше поторопиться: прием будет идти ровно до тех пор, пока не закончатся свободные места (но не позднее 5 сентября).

Как происходит запись

Школы и детские сады сейчас объединены в образовательные комплексы. Если вас устраивает школа, к которой прикреплен ваш дом, достаточно написать заявление - остальные документы детский сад передаст сам.

Если предпочитаете другое образовательное учреждение, то нужно подать заявление на портале госуслуг (для Москвы это mos.ru). В нем можно указать три школы - одна из них обязательно должна быть той, к которой прикреплен ваш дом. Через 30 дней придет приглашение прийти в школу и познакомиться лично. С собой нужно будет взять паспорт или другое удостоверение личности родителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о его регистрации (по месту жительства или по месту пребывания). И в случае необходимости удостоверение опекуна.

Некоторые дети имеют право на преимущественное зачисление. Например, те, чьи братья или сестры уже в ней учатся.

! Право на первоочередное зачисление есть у детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других федеральных органов исполнительной власти.

Законны ли тесты и собеседования

Как быть со всякими проверками и собеседованиями, которые нужно пройти ребенку в школе? Если у ребенка нет серьезных проблем, то на решение о зачислении они никак не должны отразиться.

Зачем тогда проверки? Обычно их проводит школьный психолог для того, чтобы понять, нет ли у ребенка серьезных отклонений в развитии или медицинских проблем, которые могут помешать ему учиться вместе со всеми. В таком случае назначается психолого-медико-педагогическая комиссия. Она может порекомендовать адаптированные программы или домашнее обучение. Следовать этим рекомендациям или нет - решать родителям.

ВАЖНО!

Школа не имеет права отказывать ребенку в зачислении из-за неудачного собеседования или плохих результатов тестов. Единственное основание для отказа - отсутствие свободных мест.

Выбирайте не школу, а учителя

С одной стороны, все эти процедуры записи упрощают жизнь. С другой - шансы ребенка попасть куда-то, кроме школы рядом с домом, не так высоки. Если у вас есть такая возможность, при выборе школы обратите внимание на ее рейтинг (обычно он публикуется на главной странице сайта школы, такая же информация есть на сайте Департамента образования и науки Москвы). Но рейтинг больше говорит об образовательных результатах учеников - победах на олимпиадах и результатах экзаменов. А в начальной школе гораздо важнее атмосфера и социализация ребенка.

Поэтому выбирайте не школу, а учителя. Побеседуйте с педагогами, узнайте, кто из них будет вести первые классы. Это важно и потому, что в началке почти все предметы ведет один учитель, а значит, 80 процентов школьного времени ребенок будет проводить с ним. Именно он сформирует дальнейшее отношение к учебе и заложит фундамент для дальнейших знаний ребенка.

Что делать с дополнительными занятиями и секциями

Помимо общего образования, подумайте и о дополнительном. С 2020 года в России действует система сертификатов на допзанятия: каждый ребенок может заниматься в одной секции или одном кружке бесплатно. Все остальное - за деньги. Кроме того, детям до 6 лет путь в бесплатные спортивные секции закрыт. То есть гимнастика или фигурное катание, куда ребят приводят чуть ли не с пеленок, доступны только в платном варианте.

Некоторые кружки и факультативы вам предложат в школе - удобный вариант для работающих родителей, которым трудно возить ребенка в будни за тридевять земель. Плюс такие кружки хорошо комбинируются с группами продленного дня.

Но уровень таких занятий не всегда достаточно высокий. Если вам нужно что-то сверх программы, можно записаться на занятия в дома творчества и другие школы допобразования. Это также можно сделать через портал городских услуг.

Календарь записи ребенка в 1-й класс

1 апреля - 30 июня: первая волна записи в школу. Идет прием заявлений от семей, проживающих на территории, закрепленной за школой.

5 июля: директор школы должен опубликовать акт о приеме в первый класс детей, заявления на которых поданы в первую волну. Публикуется информация о свободных местах, если они остались.

6 июля - 5 сентября: вторая волна записи. Заявления принимаются от тех, кто живет в других районах. Прием идет до тех пор, пока не заполнятся все свободные места.

К СВЕДЕНИЮ

Занятия в школе искусств или спортивной секции можно перезачесть в обычной школе. Это прописано в приказе Минпросвещения и Минобрнауки № 845/369. Например, оценки из художественной школы могут пойти в счет четвертных оценок по ИЗО, а футбольную секцию можно засчитать в качестве уроков физкультуры. Для этого нужно взять справки об обучении из школы искусств или спортивной секции и принести их в свою школу, чтобы учителя могли сравнить программы и планируемые результаты обучения и перезачесть их.