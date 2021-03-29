Оксфордские профессора сочли нотную грамоту «наследием колониализма» и предложили изучать африканские мелодии вместо Шуберта

Традиционную нотную грамоту назвали «колонизаторской системой знаковых средств». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Оксфордском университете хотят реформировать курс классической музыки в свете требований, предъявляемых активистами движения Black Lives Matter и теми, кто им сочувствует. Как сообщает британская The Telegraph, некоторые профессора считают, что текущий учебный план никуда не годится: в нем пропагандируются «идеи белого превосходства». Все потому, что в нем слишком много произведений композиторов-классиков типа Моцарта и Бетховена, которые мало того что были белыми, так еще и цинично сочиняли музыку в «период рабства».

Сейчас предлагается сделать обучение игре на клавишных инструментах или дирижированию оркестром факультативным, ибо все это «концентрируется на белой европейской музыке», что является «пропагандой белой гегемонии» и может причинить некоторым студентам с другим цветом кожи огромный дискомфорт (great distress). Это не говоря уж о том, что большинство преподавателей этих дисциплин - белые мужчины. (А почему не цветные? И вообще, почему не женщины?)

Мало того: нотную грамоту как таковую в почтенном учебном заведении назвали «проявлением колониализма». Точнее, «колонизаторской системой знаковых средств». Она же западная, европейская. Она не «отряхнула с себя связи с колониальным прошлым», и для некоторых студентов это - как «пощечина».

При этом в программу Оксфорда входит изучение хип-хопа и джаза, которые уж точно нельзя назвать «евроцентричными». Но авторам предложений, изложенных в письменной форме и попавших в распоряжение журналистов из The Telegraph, кажется, что этого мало.

Например, вместо спецкурсов по Шуберту и средневековому французскому композитору Гийому де Машо предлагается ввести курсы по «африканской музыке и музыке африканских диаспор», «глобальной музыке» и «популярной музыке». Вообще последней уделяется преступно мало внимание: автор другого предложения настаивает, что студенты должны изучать нашумевшие события в современной популярной культуре. В качестве примеров тем для обсуждения и студенческих работ приводятся «Поставивший рекорд прямой эфир с участием «Дуа Липы» и «Артисты, требующие, чтобы Трамп прекратил использовать их песни».

Нет, это не шутка. Но все-таки, к счастью, пока это всего лишь предложения, исходящие от отдельных преподавателей и студентов. Они уже были резко раскритикованы, например, сэром Джоном Хейзом, членом парламента от консервативной партии. И еще не факт, что студенты в ближайшее время вместо Бетховена будут изучать Бейонсе, не прибегая при этом к нотам.

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