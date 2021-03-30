Всероссийский творческий конкурс «С чистого листа» завершен: стали известны имена победителей

В номинации «Живопись» жюри присудило победу работе «Тигрица с тигренком» Артура Осадчего из Биробиджанской колонии. Фото: предоставлено АНО "ФК "Тотем".

Первый общероссийский творческий конкурс «С чистого листа», проводившийся среди юных воспитанников колоний, подвел свои итоги. Жюри оценило 98 работ, присланных участниками, и определило победителей. Всероссийский конкурс проводился по инициативе АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России и АНО «Центр «Амурский тигр». В состав жюри вошли известные российские художники, искусствоведы и критики.

Ребята соревновались в разных художественных жанрах: на конкурс принимались работы, выполненные в трех номинациях - живописи, графике и дизайне. Одной из самых популярных тем для воплощения творческих идей стали амурские тигры: многие участники решили запечатлеть образ этих красивых и гордых животных. Серьезной темой для размышлений стал роман Достоевского «Преступление и наказание» (в этом году отмечается 200-летие писателя). Еще одним сюжетом творческих работ стал 800-летний юбилей князя Александра Невского.

Одним из победителей в номинации "Графика" стал Дмитрий Снигирев из Ижевской воспитательной колонии с работой "Петербург Достоевского". Фото: предоставлено АНО "ФК "Тотем".

Работы приходили из разных уголков России. Особенно активно себя проявили воспитанники Ижевской колонии. На втором месте по числу представленных работ оказались ребята из Мариинской колонии. На третьем – Новооскольская колония из Белгородской области.

В итоге жюри присудило победу в номинации «Живопись» Артуру Осадчему из Биробиджанской колонии. В своем рисунке «Тигрица с тигренком» юный художник хотел передать невероятную красоту дальневосточной природы и яркий образ редкого животного. Артур учится в 11 классе. Живопись – не единственное его увлечение, он активно участвует во всероссийских школьных олимпиадах.

Работа Александра Анкудинова из Новосибирской воспитательной колонии "Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая" так же победила в номинации "Графика". Фото: предоставлено АНО "ФК "Тотем".

Первое место в номинации «Графика» члены жюри разделили между Дмитрием Снигиревым из Ижевской воспитательной колонии и Александром Анкудиновым из Новосибирской воспитательной колонии. Дмитрий Снегирев назвал свою работу «Петербург Достоевского».

- «Тут дьявол с Богом борются, а поле битвы – сердца людей», – как-то сказал писатель. Именно эту вечную борьбу как раз и отражает мой черно-белый рисунок, – рассказал воспитанник ижевской колонии.

Анастасия Денисова из Томской воспитательной колонии сделала колье «Глаз тигра» и победила в номинации "Дизайн". Фото: предоставлено АНО "ФК "Тотем".

Победа в номинации «дизайн» так же досталась сразу двум участникам. Анастасия Денисова из Томской воспитательной колонии сделала колье «Глаз тигра». Ее яркая работа как нельзя лучше показывает, насколько прекрасен наш мир, частью которого являются полосатые хищники. Вторым победителем стал Данил Сарафинайте из Кировградской воспитательной колонии, выполнивший портрет амурского тигра в редкой технике алмазной вышивки.

По словам председателя жюри конкурса Андрея Блиока, в некоторых номинациях призовые места были разделены между несколькими участниками, поскольку на конкурс пришло действительно много интересных работ.

- Хотелось отметить все достойные работы, ведь это важно для ребят, которые должны вернуться в общество и найти свою дорогу в жизни. Прекрасно, если для кого-то из них путеводной нитью станет искусство, – отметил художник, главный редактор Межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств – участников СНГ «Содружество искусств» Андрей Блиок.

Вторым победителем в номинации "Дизайн" стал Данил Сарафинайте из Кировградской воспитательной колонии, выполнивший портрет амурского тигра в редкой технике алмазной вышивки. Фото: предоставлено АНО "ФК "Тотем".

Художественный конкурс «С чистого листа» - часть социального проекта «Начни с чистого листа», инициатором которого является футбольный клуб «Тотем» совместно с ФСИН России. Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и организационном содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Главная цель его организаторов – помочь юным воспитанникам колоний вернуться к нормальной жизни и с помощью различных практик – творчества, спорта – отсечь от криминальной среды.

В течение 2021 года АНО «ФК «Тотем» проведет масштабные выездные форумы в воспитательных колониях в российских регионах. Тренеры и команда юниоров футбольного клуба побывают в восьми воспитательных колониях ФСИН России: Можайской, Колпинской, Новооскольской, Ижевской, Белореченской, Новосибирской, Томской и Кировоградской.