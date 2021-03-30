Эксперт: «Государство может отменить акциз на бензин, но эти деньги у вас все равно заберут»

Бензин, который попадает с этих заводов на внутренний рынок, уже облагается акцизом и НДС Фото: Олег УКЛАДОВ

В интервью kp.ru замглавы Минэнерго Павел Сорокин подробно рассказал о налогах, которые платит нефтегазовая отрасль. И объяснил, почему в цене бензина автомобилисты не «чувствуют» налог на добычу нефти.

- Налог, который платят предприятия нефтедобычи - не фиксированный, он привязан к цене нефти на мировом рынке, - говорит Павел Сорокин. - И на цену топлива на заправках этот налог никак не влияет. Объясню. Допустим, нефть стоит 50 долларов за баррель. Продав этот баррель за границу, нефтедобывающая компания заплатит государству чуть больше 60% в виде экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых. Но напомню, что цена нефти на внутреннем рынке привязана к мировой. Поэтому добывающая компания продаст ее российским заводам, которые делают бензин, за те же самые 50 долларов (минус экспортная пошлина и расходы на транспорт) - независимо от того, какой налог на добычу она с него заплатила. Это означает, что переложить рост налогов нефтедобычи в цену невозможно.

А вот бензин, который попадает с этих заводов на внутренний рынок, уже облагается акцизом и НДС. Именно эти налоги и видит потребитель в цене топлива на заправках. Но акциз и НДС в России составляют меньше 40% от стоимости бензина. Это намного ниже, чем в большинстве развитых стран - например, во многих государствах Европы он доходит до 60%. При этом акциз используется для финансирования дорожных фондов строительства дорог.

Можно ли снизить акциз, чтобы бензин на заправках подешевел? С этим вопросом мы обратились к эксперту нефтегазовой отрасли.

- Практически во всех странах цена топлива зависит не от объемов добычи, а от налоговой политики государства, - говорит Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. - Именно поэтому в нефтедобывающей Саудовской Аравии в пересчете на доллары бензин стоит дороже, чем в Казахстане. А в Норвегии, которая на душу населения добывает больше нефти, чем мы с Саудовской Аравией и США вместе взятые, топливо чуть ли не самое дорогое в мире.

А в России цены на бензин одни из самых низких в мире. Да, благосостояние наших людей ниже, чем в Норвегии или США. Но во многих странах, где благосостояние ниже нашего, бензин стоит намного дороже. И дело, опять же, в налоговой политике. Все упирается в вопрос: что хочет получить государство?

По примерным подсчетам, за счет акциза на бензин и дизельное топливо наше государство получает около 700 млрд рублей в год. Может ли государство отказаться от акциза, чтобы снизить цену на бензин? От акциза - может, от 700 млрд рублей - нет. Потому что задачу по наполнению бюджета никто не снимал, государству нужно платить пенсии, строить дороги. Поэтому государство все равно получит эти деньги, просто за счет чего-то еще. И это «что-то еще» ляжет бременем на простого потребителя, так что из наших с вами кошельков эти деньги все равно заберут, просто другим путем. Поэтому не снижать цену бензина нужно, а повышать благосостояние людей.

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