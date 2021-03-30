Автор мема про котов «Наташ, мы все уронили» подала заявку в Роспатент

«Комсомолка» поговорила с девушкой, которая намерена превратить популярный мем в товарный знак Фото: Личный архив

В Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!». Это фраза из популярного интернет-мема про котов. По сюжету, несколько питомцев пристально смотрят на абстрактную хозяйку «Наташу».

Автором заявки стала москвичка Дарья Бородулина. «Комсомолка» поговорила с девушкой, которая намерена превратить популярный мем в товарный знак.

КОТО-МЕМЫ

Дарья — выпускница журфака, но работает по собственному признанию «мемологом» — специалистом по созданию мемов, смешных картинок. Доход получает от рекламы своей группы «ВКонтакте» «Котизм». В сообществе почти 1,2 млн подписчиков. В описании сказано, что там публикуются «авторские кото-мемы».

Дома у Дарьи живет один кот. Его она спасла с улицы. Говорит, что хотела бы завести больше питомцев, но пока это только планы. Паблик москвичка ведет с 2012 года. Сначала подбирала мемы в других сообществах, а последние годы начала делать контент собственного сочинения.

— Вижу смешное фото и придумаю к нему подпись, а иногда сначала в голову приходит идея и под нее ищу кадр, — рассказывает Дарья Бородулина корреспонденту kp.ru. — С мемом «Наташ, ты спишь?» было так: я увидела картинку и шутка тут же пришла на ум. Для любого кошатника, это стандартная ситуация — утром будят питомцы. Они хотят внимания, скакать и есть. Начинают все ронять, ходить по тебе.

Дарья готова доказать: именно она автор мема. Первая его публикация была 16 декабря 2019 года в ее группе. На компьютере сохранились файлы с датой создания. При этом прав на картинку у девушки нет. Это снимок из интернета. Регистрировать она хочет только фразу.

Прецедентов с регистрацией фраз из мемов в России еще не было

БЮСТГАЛЬТЕР С КОТИКАМИ

Оформить товарный знак «Наташ, ты спишь?» москвичка решила по совету юриста.

— Меня радовало, что мем стал популярным: его рисовали на машинах, в картинах, переиначили, писали песни на его мотив. Но картинку стали использовать в коммерческих целях (в рекламу его вставляли операторы связи, банки, производители корма для животных — прим.авт.). А это мой творческий продукт, я его автор. Справедливо, если компании, которые хотят использовать идею в рекламе, должны обратиться к ее создателю. Некоторые мне писали, и я давала разрешения без всякой оплаты.

Прецедентов с регистрацией фраз из мемов в России еще не было. Хотя существует торговая марка «Вежливые люди» (принадлежит ОАО «Военторг»), а владельцы прав на образ Ждуна (принадлежит компании «Си Ди Лэнд контакт») судились с теми, кто использовал его без их ведома.

В заявке Дарьи указаны семь МКТУ. Это классификации товаров и услуг, которые владелец хочет использовать с товарным знаком. В каждом МКТУ наберется под сотню наименований. В случае положительного решения Роспатента, Дарья сможет размещать товарный знак на канцелярии, зонтиках, лотерейных билетах, бюстгальтерах и еще тысяче предметах. Но выпускать всю продукцию разом девушка не планирует. Список составлен, скорее, про запас.

Кстати, у Дарьи уже есть один товарный знак — название ее группы «Котизм». Его зарегистрировали в Роспатенте за девять месяцев — это стандартный срок процедуры.

СЛОВО ЮРИСТУ

Специалист по гражданскому праву Андрей Куликов:

— Я не вижу причин, по которым Дарье могут отказать в регистрации нового товарного знака. Это интеллектуальная собственность, она появилась в результате мыслительного процесса. Однако потребовать выплату дивидендов от компаний, которые использовали эту фразу до момента регистрации, Дарья не сможет.

Если товарный знак будет зарегистрирован, то владелица сможет претендовать на вознаграждение от его использования в будущем. Если же кто-то воспользуется товарным знаком без ведома правообладателя— штраф от 10 тысяч до 5 млн рублей. Плюс компенсация собственнику.

Сколько можно заработать на товарном знаке — судить сложно. Каждый правообладатель устанавливает свои расценки. Часто это результат переговоров с бизнесом, который намерен его использовать бренд.